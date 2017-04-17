Карлсен сыграл вничью с Хоу Ифань на шахматном супертурнире в Германии
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными фигурами сыграл вничью с китаянкой Хоу Ифань в третьем туре шахматного супертурнира Grenke Chess Classic, который проходит в Германии.
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В других партиях Фабиано Каруана из США обыграл немца Георга Майера, Левон Аронян из Армении был сильнее француза Максима
После трех туров турнирную таблицу возглавляет Хоу Ифань (2,5 очка), далее идут Аронян, Найдич, Каруана (по 2), Карлсен (1,5),
Шахматный турнир проходит сразу в двух немецких городах — в Карлсруэ состоятся три первых тура, еще четыре будут сыграны в
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