Карлсен сыграл вничью с Хоу Ифань на шахматном супертурнире в Германии

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В других партиях Фабиано Каруана из США обыграл немца Георга Майера, Левон Аронян из Армении был сильнее француза Максима Вашье-Лаграва, а Аркадий Найдич из Азербайджана оказался сильнее немца Маттиаса Блюбаума.

После трех туров турнирную таблицу возглавляет Хоу Ифань (2,5 очка), далее идут Аронян, Найдич, Каруана (по 2), Карлсен (1,5), Вашье-Лаграв (1), Майер и Блюбаум (по 0,5).