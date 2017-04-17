По итогам семи туров первого круга Накамура делил лидерство с россиянином Яном Непомнящим. 17 апреля прошли партии второго круга. Гроссмейстеры играли с контролем 10 минут на партию плюс 5 минут на ход; за победу соперники получали 1 очко, за ничью — 0,5 очка. Накамура набрал пять очков из семи — больше, чем любой из соперников. Вторым стал Непомнящий, третьим — Вишванатан Ананд из Индии.



Результаты второго круга:



1. Х. Накамура — 5 очков из 7, 2. В. Ананд — 4,5, 3−5. Б. Гельфанд, Я. Непомнящий, П. Свидлер — по 4, 6. В. Крамник — 3, 7. Г. Опарин — 2,5, 8. Я. Пеллетье — 1.



Итоговое положение:



1. Х. Накамура — 15 очков из 21, 2. Я. Непомнящий — 14, 3. В. Ананд — 13,5, 4. П. Свидлер — 12, 5. В. Крамник — 11, 6. Б. Гельфанд — 9, 7. Г. Опарин — 5,5, 8. Я. Пеллетье — 4.