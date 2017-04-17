Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/29448492/
17 апреля 2017, 1:29 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Хоу Ифань победила Майера и вышла в единоличные лидеры шахматного турнира в Германии

Китаянка Хоу Ифань вышла в единоличные лидеры шахматного турнира, который проходит в немецком Карлсруэ, после второго раунда.

В воскресенье Хоу Ифань черными фигурами нанесла поражение немецкому гроссмейстеру Георгу Майеру. Партия завершилась на 34-м ходу.

Результаты других поединков прошедшего тура:

Магнус Карлсен (Норвегия) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5,

Аркадий Найдич (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США) — 0:1,

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Маттиас Блюбаум (Германия) — 1:0.

Хоу Ифань — единственная из всех участников турнира в первых двух турах набрала максимальное количество очков (2). Следом с одним баллом идут Каруана, Найдич, Аронян, Карлсен, Вашье-Лаграв.

Турнир состоит из семи туров и завершится 22 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Балерина из Большого: откровенные фото любви фигуриста Жиганшина