Хоу Ифань победила Майера и вышла в единоличные лидеры шахматного турнира в Германии
Китаянка Хоу Ифань вышла в единоличные лидеры шахматного турнира, который проходит в немецком Карлсруэ, после второго раунда.
В воскресенье Хоу Ифань черными фигурами нанесла поражение немецкому гроссмейстеру Георгу Майеру. Партия завершилась на 34-м ходу.
Результаты других поединков прошедшего тура:
Магнус Карлсен (Норвегия) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5,
Аркадий Найдич (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США) — 0:1,
Максим
Хоу Ифань — единственная из всех участников турнира в первых двух турах набрала максимальное количество очков (2). Следом с одним баллом идут Каруана, Найдич, Аронян, Карлсен,
Турнир состоит из семи туров и завершится 22 апреля.
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