Карлсен сыграл вничью с Ароняном на шахматном супертурнире в Германии
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с Левоном Ароняном из Армении во втором туре шахматного супертурнира Grenke Chess Classic, который проходит в Германии.
В других партиях Фабиано Каруана из США обыграл Аркадия Найдича из Азербайджана, немец Георг Майер проиграл китаянке Хоу Ифань, а француз Максим
После двух туров турнирную таблицу возглавляет Хоу Ифань (2 очка), далее идут Аронян, Карлсен, Найдич, Каруана,
Шахматный турнир проходит сразу в двух немецких городах — в Карлсруэ состоятся три первых тура, еще четыре будут сыграны в
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