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16 апреля 2017, 23:22 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карлсен сыграл вничью с Ароняном на шахматном супертурнире в Германии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с Левоном Ароняном из Армении во втором туре шахматного супертурнира Grenke Chess Classic, который проходит в Германии.

В других партиях Фабиано Каруана из США обыграл Аркадия Найдича из Азербайджана, немец Георг Майер проиграл китаянке Хоу Ифань, а француз Максим Вашье-Лаграв оказался сильнее немца Маттиаса Блюбаума.

После двух туров турнирную таблицу возглавляет Хоу Ифань (2 очка), далее идут Аронян, Карлсен, Найдич, Каруана, Вашье-Лаграв (по 1), Майер, Блюбаум (по 0,5).

Шахматный турнир проходит сразу в двух немецких городах — в Карлсруэ состоятся три первых тура, еще четыре будут сыграны в Баден-Бадене. Первые три тура в «Шварцвальдхалле» Карлсруэ проходят 15—17 апреля, в Баден-Бадене в кампусе академии EurAka состоятся партии 19—22 апреля. В случае равенства очков при дележе первого места будет назначен тай- брейк.
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