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16 апреля 2017, 21:10 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Россиянка Горячкина сыграла вничью с украинкой Лагно на женском ЧЕ по шахматам

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Украины Екатериной Лагно в матче шестого тура женского чемпионата Европы.

Она делит лидерство в турнирной таблице с Наной Дзагнидзе из Грузии. Увеличить
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18-летняя россиянка не проиграла ни одной партии на турнире. В турнирной таблице она делит лидерство с Наной Дзагнидзе из Грузии, в активе спортсменок по пять очков. По 4,5 очка имеет целый ряд шахматисток, в числе которых украинки Мария и Анна Музычук, а также Наталья Жукова.

Чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге и завершится 22 апреля.
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