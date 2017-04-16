Россиянка Горячкина сыграла вничью с украинкой Лагно на женском ЧЕ по шахматам
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Украины Екатериной Лагно в матче шестого тура женского чемпионата Европы.
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18-летняя россиянка не проиграла ни одной партии на турнире. В турнирной таблице она делит лидерство с Наной Дзагнидзе из Грузии, в активе спортсменок по пять очков. По 4,5 очка имеет целый ряд шахматисток, в числе которых украинки Мария и Анна Музычук, а также Наталья Жукова.
Чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге и завершится 22 апреля.
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