Магнус Карлсен стартует на шахматном супертурнире в Германии

Шахматный турнир пройдет сразу в двух германских городах — в Карлсруэ состоятся три первых тура, еще четыре будут сыграны в Баден-Бадене. Помимо Карлсена, в супертурнире выступят два шахматиста с рейтингом выше 2800 пунктов — Фабиано Каруана из США и француз Максим Вашье-Ляграв, а также опытный армянский гроссмейстер Левон Аронян, Аркадий Найдич из Азербайджана, китаянка Хоу Ифань и два местных шахматиста — Маттиас Блюбаум и Георг Майер.

Турнир пройдет с классическим контролем времени — по 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и еще 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Первые три тура в «Шварцвальдхалле» Карлсруэ будут сыграны 15—17 апреля , в Баден-Бадене в кампусе академии EurAka состоятся партии 19—22 апреля . В случае равенства очков при дележе первого места будет назначен тай-брейк.

Первый шахматный супертурнир, который организует специализирующаяся на высоких технологиях компания Grenke, прошел в Баден-Бадене в 2013 году, завершившись победой тогдашнего чемпиона мира индийца Вишванатана Ананда. На следующий год был проведен турнир с участием большей частью шахматистов из Германии, а победил еще представлявший эту страну Аркадий Найдич. В 2015 году организаторы вновь пригласили сильный состав участников во главе с чемпионом мира Карлсеном, который и опередил всех конкурентов, в том числе на тай-брейке Найдича.

В 2016 году в Карлсруэ состоялся шахматный фестиваль с открытыми турнирами различных категорий, сильнейший из которых выиграл немец Маттиас Блюбаум, в нынешнем году получивший право сразиться с элитой мировых шахмат.