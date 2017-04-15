Магнус Карлсен стартует на шахматном супертурнире в Германии
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Шахматный супертурнир Grenke Chess Classic стартует в субботу в германском Карлсруэ. Среди восьми участников турнира — чемпион мира Магнус Карлсен, который победил здесь два года назад.
Шахматный турнир пройдет сразу в двух германских городах — в Карлсруэ состоятся три первых тура, еще четыре будут сыграны в
Турнир пройдет с классическим контролем времени — по 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и еще 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Первые три тура в «Шварцвальдхалле» Карлсруэ будут сыграны
Первый шахматный супертурнир, который организует специализирующаяся на высоких технологиях компания Grenke, прошел в
В 2016 году в Карлсруэ состоялся шахматный фестиваль с открытыми турнирами различных категорий, сильнейший из которых выиграл немец Маттиас Блюбаум, в нынешнем году получивший право сразиться с элитой мировых шахмат.
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