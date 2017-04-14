Эрнесто Инаркиев: Иногда приходит на помощь Бобби Фишер
Чемпион Европы-2016 объяснил «СЭ» причину замкнутости некоторых коллег по шахматной доске и рассказал о предстоящих шагах на пути к олимпу.
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Для Эрнесто Инаркиева 2016 год стал знаковым. В мае в Косово российский гроссмейстер одержал победу на чемпионате Европы по классическим шахматам, а к новогодним праздникам стал президентом Шахматной федерации Ингушетии. А в рейтинге случился феноменальный скачок — с 70-й на 25-ю строчку. И еще одно признание — победа в номинации «Спортсмен года» в Ингушетии. Так благодаря успехам Эрнесто шахматы заняли достойное место среди традиционно популярных единоборств.
— Эрнесто, не успели мы остыть от матча между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным, который прошел в декабре в
— Это будет второй этап после уже сыгранного в Шардже. Но я стартую именно в Москве, что станет для меня дополнительным стимулом. К тому же я буду представлять Россию и клуб «Ади-Ахмад» из Ингушетии — впервые в истории моей республики. В каждом турнире из четырех (затем будет июльский этап в Швейцарии и октябрьский в Испании) сыграют 18 спортсменов, в сумме их будет 24. И только двое лучших по сумме попадут на турнир претендентов за мировую шахматную корону! Скажем так, я не включаю форсаж: задача на 2017 год у меня — попасть в мировую «десятку».
— Ингушетия живет не только единоборствами, верно?
— Стремление к борьбе присутствует исторически. Хотя, было дело, меня на улице узнал прохожий парень и сказал: «Не верьте, что ингуши не играют в шахматы!» Да, многие любят играть и умеют это очень хорошо, но — между собой. Раньше не было возможности выйти на новый уровень. А если разобраться, игра на доске — это тоже единоборство. В России система отбора и соревнований отлаженная и наглядная, а в нашей республике шахматы получили развитие благодаря клубу «Ади-Ахмад», основанному в 2014 году Алиханом Харсиевым. Здесь готовят и борцов, и шахматистов. Мы занимаем в здании второй этаж. А на турнире в рамках фестиваля «Башня согласия» в Магасе я играл с
— Нередко возникают споры о внешней обстановке на турнирах. Насколько она важна?
— Место встречи — одна из главных составляющих шахмат.
— Вдобавок другими по цвету фигурами.
— С детства привыкаешь. Хотя случается в командных турнирах: когда после
— Можете оценить перспективы вида спорта на примере региона?
— В 2015 году глава Ингушетии
— Существует стереотип, что шахматисты — народ замкнутый…
— Возможно, такой тренд возник. На самом деле шахматы стали жестче и требуют все больше времени. Уже вряд ли получится посвящать себя другим наукам, как Ласкер или Ботвинник. Современные дети даже учатся в школе по индивидуальной программе. Отсюда внешнее ощущение замкнутости. Но я знаю игроков из первой «сотни» — люди все интересные!
— Как вы восприняли приглашение в сборную страны?
— Был рад, что президент Российской шахматной федерации и главный тренер сборной Андрей Филатов решил включить меня в заявку нашей сборной, которая сыграет в июне на командном чемпионате мира. По результатам знаю, что могу претендовать на попадание в сборную любой страны, но ведь в российской очень большой круг претендентов, и тем приятнее осознавать, что мне доверяют.
Дмитрий ЛЮБИМОВ.
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