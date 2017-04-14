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14 апреля 2017, 21:58 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Россиянка Горячкина в числе лидеров на ЧЕ по шахматам после четырех туров

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла представительницу Шотландии Кетеван Арахамию-Грант в матче четвертого тура женского чемпионата Европы.

Россиянка не проиграла ни одной партии на турнире, в ее активе 3,5 очка. Горячкина делит лидерство еще с пятью шахматистками.

Чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге и завершится 22 апреля.
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