Россиянка Горячкина в числе лидеров на ЧЕ по шахматам после четырех туров
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла представительницу Шотландии Кетеван
Арахамию-Грант в матче четвертого тура женского чемпионата Европы.
Россиянка не проиграла ни одной партии на турнире, в ее активе 3,5 очка. Горячкина делит лидерство еще с пятью шахматистками.
Чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге и завершится 22 апреля.
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