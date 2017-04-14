Мария Музычук и Жукова догнали лидера чемпионата Европы

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В свою очередь, Мария Музычук и Наталья Жукова выиграли свои партии и догнали лидера. Музычук белыми фигурами обыграла Марту Мичну из Германии, а Жукова оказалась сильнее Ульяны Фаталиевой из Азербайджана.

После окончания этих партий у Дзагнидзе, Марии Музычук и Жуковой по 3,5 очка, Анны Музычук — 3. Группу лидеров, у которых будет по итогам тура по 3,5 очка, могут дополнить еще несколько шахматисток. Партии тура продолжаются.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге с 10 по 22 апреля.