Мария Музычук и Жукова догнали лидера чемпионата Европы
В Риге (Латвия) завершились партии 4-го тура чемпионата Европы по шахматам, в которых украинка Анна Музычук сыграла вничью с лидером соревнований Наной Дзагнидзе, сообщает официальный сайт соревнований.
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В свою очередь, Мария Музычук и Наталья Жукова выиграли свои партии и догнали лидера. Музычук белыми фигурами обыграла Марту Мичну из Германии, а Жукова оказалась сильнее Ульяны Фаталиевой из Азербайджана.
После окончания этих партий у Дзагнидзе, Марии Музычук и Жуковой по 3,5 очка, Анны Музычук — 3. Группу лидеров, у которых будет по итогам тура по 3,5 очка, могут дополнить еще несколько шахматисток. Партии тура продолжаются.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге с 10 по 22 апреля.
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