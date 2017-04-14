В Цюрихе вспомнили Корчного

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В этом году соревнование посвящено памяти выдающегося шахматного бойца Виктора Львовича Корчного, который постоянно приезжал на эти турниры в качестве почетного гостя.

НАКАМУРА БЫСТРЕЕ ВСЕХ

В супертурнире принимают участие Вишванатан Ананд (Индия), Владимир Крамник (Россия), Хикару Накамура (США), Борис Гельфанд (Израиль), Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Григорий Опарин (все — Россия) и Янник Пеллетье (Швейцария). Круговая система, два круга. Первый круг — новая классика (45 минут на партию плюс 30 секунд на ход), второй круг — рапид (10 минут на партию плюс 5 секунд на ход). За победу в новой классике начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко; в рапиде — 1 очко и 0,5 очка соответственно.

Участники и многочисленные гости турнира почтили минутой молчания светлую память Виктора Львовича Корчного. Со словами приветствия выступили президент старейшего в мире Цюрихского шахматного клуба Кристиан Исслер и главный организатор и спонсор турнира Олег Скворцов. Он пожелал участникам бескомпромиссной борьбы, только на победу. В концертной программе, продолжавшейся около часа, приняли участие всемирно известные музыканты Борис Андрианов (виолончель), Дмитрий Илларионов (классическая гитара), Илья Грингольц (скрипка) и Леонард Шрайбер (скрипка). Благодарные зрители устроили музыкантам овацию.

Ну, а потом начался традиционный бескомпромиссный блиц. Эта очень хорошая идея — определять стартовые номера игроков не путем простого жребия, а еще одним маленьким турниром. Победил в нем Накамура, признанный мастер быстрой игры. Но пока это только маленькое сражение, главные баталии впереди.

ИЛЛАРИОНОВ: «ЗДЕСЬ ПОТРЯСАЮЩАЯ АТМОСФЕРА»

Классический гитарист Дмитрий Илларионов — один из лучших в мире. Можно сказать, что он чемпион планеты в игре на своем инструменте. Дмитрий заставляет гитару и плакать, и смеяться и так тонко чувствует зал, что порой создается ощущение, что он знает каждого слушателя лично и играет именно для него.

— Вы уже третий раз выступаете в Цюрихе. Почему вам нравится приезжать на шахматные турниры?

— Ну, во-первых, я очень хорошо знаком с организатором — Олегом Скворцовым. Он человек дела, и, за что ни берется, все у него получается делать на отлично. Атмосфера в отеле «Савой» просто потрясающая. Люди понимают и музыку, и шахматы. Я специально прилетел в Цюрих на день раньше, чтобы поужинать с Олегом и 15-м чемпионом мира Виши Анандом. Получил от вечера огромное удовольствие.

— За кого будете болеть?

— Я не очень хорошо разбираюсь в шахматах. Но буду симпатизировать Владимиру Крамнику. Он наш соотечественник, первый гроссмейстер России, победил самого Гари Каспарова. Пусть он займет первое место.

— Вы хотели бы сыграть еще на каком-нибудь турнире?

— Я очень много путешествую. Бывает, что даю больше двухсот концертов в год. Но думаю, что если будут приглашать на такие приятные мероприятия, то точно предпочту шахматы и научусь прилично играть (смеется).

— Шахматы — не самый популярный вид спорта, так же как и классическая гитара. Это не попса, это спорт и искусство для особого типа людей. Почему вы выбрали для себя столько сложную профессию?

— Ну, так сложилась жизнь, и я совсем об этом не жалею. Работа приносит мне удовольствие, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы наш труд немного выше оценивался. Но уверен, что все только начинается. Шахматы сейчас на пике популярности. А еще недавно о них все забыли. Думаю, здесь нужна грамотная работа менеджмента. Убежден, люди любят классическую гитару, просто им нужно об этом иногда напоминать.

— Сегодня в Цюрихе собралось столько знаменитостей — Анатолий Карпов, Кирсан Илюмжинов, Ян Тимман, Генна Сосонко…

— Да, об этих великих людях я только читал в книгах и газетах, и вот они ожили. Почти все нас осыпали комплиментами. Очень рад, что им понравился концерт. Так что жду теперь шахматистов с ответным визитом.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО «OPEN»

Параллельно с Kortchnoi Zurich Chess Challenge пройдет Kortchnoi Open (швейцарская система в 7 туров, контроль времени 90 минут на партию плюс 30 секунд на ход). Среди участников такие известные гроссмейстеры, как Алексей Широв (Латвия), Эльтадж Сафарли (Азербайджан), Люк ван Вели (Голландия), Александр Мотылев (Россия) и другие. Местом проведения обоих турниров станет Kongresshause Zurich, где в 1953 году проходил знаменитый турнир претендентов.

Организаторы: Цюрихский шахматный клуб, предприниматель Олег Скворцов (International Gemological Laboratories, Москва), Aviora Holding AG Baar, Savoy Chess Corner Zurich и другие шахматные энтузиасты и меценаты.