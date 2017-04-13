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13 апреля 2017, 22:08 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Крамник и Накамура стартовали с побед на шахматном мемориале Корчного в Цюрихе

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Россиянин Владимир Крамник и американец Хикару Накамура стартовали с побед на Мемориале гроссмейстера Виктора Корчного в Цюрихе.

Россиянин Владимир <span class=error>Крамник</span> и американец <span class=error>Хикару</span> <span class=error>Накамура</span> стартовали с побед на Мемориале гроссмейстера Виктора <span class=error>Корчного</span> в Цюрихе. Увеличить
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Крамник в партии первого тура белыми фигурами нанес поражение Вишванатану Ананду из Индии. Встреча завершилась на 38-м ходу.

Накамура, также игравший белыми фигурами, оказался сильнее француза Янника Пеллетье.

В партии двух российских гроссмейстеров Петра Свидлера и Яна Непомнящего был зафиксирован ничейный результат. Вничью сыграли также россиянин Григорий Опарин и израильский гроссмейстер Борис Гельфанд.

Турнир в Цюрихе завершится 17 апреля.
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