Весь мир против Накамуры: смогут ли Крамник и Ананд остановить американца?

Основатель и главный организатор турнира — российский меценат Олег Скворцов. Среди восьми участников четверо представляют Россию.

«УКОРОЧЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОВЫШАЕТ ЗРЕЛИЩНОСТЬ»

В Цюрихе шахматисты по традиции будут играть с укороченным контролем. Действующий чемпион России гроссмейстер Александр Рязанцев в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением о регламенте, назвал имена фаворитов и рассказал о знакомстве с Виктором Корчным.

— Правильно ли турниры такого уровня проводить с укороченным контролем?

— По моему мнению, при современном развитии теории идеальный контроль — 50 минут на партию плюс 30 секунд на ход. Фактически с таким контролем сейчас и будут играть в Цюрихе. Во всяком случае, первый круг. Считаю, что в дальнейшем шахматы будут двигаться именно по этому пути. Убыстрение шахмат — требование телевидения, это повышает зрительский интерес.

— Не убивает ли такой контроль шахматы как искусство?

— Шахматы настолько глубоко изучены, а укороченный контроль дает возможность использовать более широкий дебютный репертуар, позволяет больше рисковать.

— Но в коротких шахматах возрастает цена ошибки.

— Сейчас компьютер играет сильнее человека. Два гроссмейстера не смогут найти в партии абсолютно лучшие ходы, даже если им дать по пять часов на партию. Поэтому с точки зрения спорта и зрелищности шахматы только выигрывают от такого контроля.

— Существует мнение, что топ-шахматисты обязаны при любом контроле показывать высочайший класс?

— Так и есть. Посмотрите, на имена победителей самых крупных турниров по рапиду и блицу — там только очень сильные шахматисты.

— По регламенту участникам придется играть по два тура в день. Как в таком случае после поражения абстрагироваться и настроиться на вторую партию?

— Это в детских или любительских турнирах поражение может выбить из колеи. В Цюрихе будут играть суперпрофессионалы. Гроссмейстеры такого уровня после поражения еще больше концентрируются. И то, что через пару часов опять нужно садиться за доску, только добавляет таким турнирным бойцам мотивации — хочется побыстрее взять реванш.

«ИГРАЛ С КОРЧНЫМ ЗА ОДНУ КОМАНДУ»

— Теперь о турнире. Из восьми участников ровно половина наших. Если исходить из теории вероятности, победа российского шахматиста неизбежна.

— В данном случае теория вероятности вряд ли работает за наших шахматистов. Если уж из нее исходить, то наибольшие шансы у Накамуры — он выиграл два последних турнира. Хотя, конечно, болеть будем за наших.

— С вами согласен и Владимир Крамник — он тоже считает Накамуру главным фаворитом. Почему американец играет особенно удачно в Цюрихе?

— Он любит такой контроль. Чем меньше времени на партию, тем больше раскрываются его лучшие качества — быстрый счет, решительность. При такой игре это серьезная фора.

— Кого еще можно отнести к фаворитам?

— Крамника и Ананда. Также жду хорошего результата от Яна Непомнящего. Он здорово играет в рапидах. И интересно будет понаблюдать за выступлением Бориса Гельфанда — ему в последнее время не хватает стабильности, пора Борису исправить ситуацию.

— 19-летний Григорий Опарин пробился в Цюрих, выиграв очень сильный турнир «Щелкунчик». Как ему не стушеваться в компании таких зубров?

— Гриша играл в суперфинале чемпионата России, в том же «Щелкунчике», где у него были очень сильные соперники. Опыт уже приобрел. Мне тоже интересно будет за ним понаблюдать.

— Организаторы дали турниру имя Виктора Корчного. Как относитесь к творчеству великого шахматиста?

— Виктор Львович вошел в историю, это был очень волевой шахматист и великий человек, а на его книгах «Мои 55 побед белыми» и «Мои 55 побед черными» еще много поколений молодых шахматистов будут учиться. Кстати, судьба меня сводила с Виктором Львовичем….

— Вот так сюрприз! Расскажите…

— Мы вместе играли за одну команду, это была команда Южного Урала. Мне довелось с ним пообщаться. Виктор Львович оставил самое приятное впечатление. Во всяком случае, никакого снобизма с его стороны я не увидел.

РЕГЛАМЕНТ

Турнир пройдет по круговой системе в два круга. Первый круг — новая классика (45 минут на партию плюс 30 секунд на ход), второй круг — рапид (10 минут на партию плюс 5 секунд на ход). За победу в новой классике начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко; в рапиде — 1 очко и 0,5 очка соответственно.

КТО ЕСТЬ КТО.

Хикару НАКАМУРА (США).

29 лет рейтинг 2793.

Владимир КРАМНИК (Россия).

41 год рейтинг 2811.

Вишванатан АНАНД (Индия).

47 лет рейтинг 2786.

Борис ГЕЛЬФАНД (Израиль).

48 лет рейтинг 2724.

Ян НЕПОМНЯЩИЙ (Россия).

26 лет рейтинг 2751.

Петр СВИДЛЕР (Россия).

40 лет рейтинг 2747.

Григорий ОПАРИН (Россия).

19 лет рейтинг 2667.

Янник ПЕЛЛЕТЬЕ (Швейцария).

40 лет рейтинг 2544.

ТОЛЬКО ФАКТЫ.

КАРПОВ И ТИММАН ВСПОМНЯТ КОРЧНОГО

Открытие супертурнира Kortchnoi Zurich Chess Challenge состоится сегодня в отеле «Савой». В концертной программе примут участие всемирно известные музыканты Борис Андрианов (виолончель), Дмитрий Илларионов (классическая гитара), Илья Грингольц (скрипка) и Леонард Шрайбер (скрипка).

Своими воспоминаниями о Корчном со зрителями поделятся его исторический соперник 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, конкурент за звание лучшего игрока Запада Ян Тимман и многолетний секундант Генна Сосонко.

Параллельно с Kortchnoi Zurich Chess Challenge пройдет Kortchnoi Open (швейцарская система в 7 туров, контроль времени 90 минут на партию плюс 30 секунд на ход). Среди участников — такие известные гроссмейстеры, как Алексей Широв (Латвия), Эльтадж Сафарли (Азербайджан), Люк ван Вели (Голландия), Александр Мотылев (Россия) и другие. Местом проведения обоих турниров станет Kongresshause Zurich, где в 1953 году проходил знаменитый Турнир претендентов.