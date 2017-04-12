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12 апреля 2017, 9:37 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Лагно, Овод, Галлямова одержали победы в первом туре ЧЕ по шахматам в Риге

В Риге (Латвия) стартовал индивидуальный чемпионат Европы среди женщин по шахматам.

В первом туре россиянка Екатерина Лагно обыграла представительницу Хорватии Валентину Голубенко.

В первом утре также победили россиянки Евгения Овод, Анастасия Савина, Баира Кованова, Анастасия Травкина, Александра Горячкина, Алиса Галлямова, Александра Жеребцова, Анастасия Сазонова, Дарья Чарочкина и Карина Абарцумова.

Вничью свои партии закончили Наталья Погонина, Анастасия Парамзина, Ирина Утятская, Наруна Чан, Ольга Гиря, Мария Комягина, Анастасия Боднарук и Елена Семёнова.
Поражения потерпели Алина Кашлинская, Дарья Пустовойтова, Марина Нечаева, Карина Азимова, Алина Балаян и Маргарита Зверева.

Всего будет сыграно 11 туров. Второй состоится 12 апреля.
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