Лагно, Овод, Галлямова одержали победы в первом туре ЧЕ по шахматам в Риге

В первом туре россиянка Екатерина Лагно обыграла представительницу Хорватии Валентину Голубенко.



В первом утре также победили россиянки Евгения Овод, Анастасия Савина, Баира Кованова, Анастасия Травкина, Александра Горячкина, Алиса Галлямова, Александра Жеребцова, Анастасия Сазонова, Дарья Чарочкина и Карина Абарцумова.



Вничью свои партии закончили Наталья Погонина, Анастасия Парамзина, Ирина Утятская, Наруна Чан, Ольга Гиря, Мария Комягина, Анастасия Боднарук и Елена Семёнова.

Поражения потерпели Алина Кашлинская, Дарья Пустовойтова, Марина Нечаева, Карина Азимова, Алина Балаян и Маргарита Зверева.



Всего будет сыграно 11 туров. Второй состоится 12 апреля.