Крамник нацелен на победу на турнире в Цюрихе, но фаворитом считает Накамуру

Турнир в Швейцарии, носящий имя знаменитого шахматиста Виктора Корчного, пройдет 13—17 апреля . Спортсмены сыграют в классические (в укороченном формате) и быстрые шахматы. Помимо Крамника и Накамуры, на турнире выступят россияне Ян Непомнящий, Петр Свидлер и Григорий Опарин, индиец Вишванатан Ананд, израильтянин Борис Гельфанд и швейцарец Янник Пеллетье.

«Турнир в Цюрихе станет для меня первым выступлением в 2017 году, и я к нему очень тщательно готовился, — сказал Крамник. — Если же говорить о своей цели, то мне очень хочется занять в Цюрихе первое место, потому что я уже был здесь вторым. Я очень хочу победить, хотя считаю, что в быстрые, скоростные, шахматы здорово играет Накамура, который выиграл два предыдущих турнира в Цюрихе. И, наверное, “на бумаге”, он сейчас первый фаворит соревнования».