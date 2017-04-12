Крамник нацелен на победу на турнире в Цюрихе, но фаворитом считает Накамуру
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт, Олег Богатов. Титулованный российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник заявил агентству «Р-Спорт», что на предстоящем престижном шахматном турнире в Цюрихе ставит своей задачей только победу, но фаворитом считает американца Хикару Накамуру.
Турнир в Швейцарии, носящий имя знаменитого шахматиста Виктора Корчного, пройдет
«Турнир в Цюрихе станет для меня первым выступлением в 2017 году, и я к нему очень тщательно готовился, — сказал Крамник. — Если же говорить о своей цели, то мне очень хочется занять в Цюрихе первое место, потому что я уже был здесь вторым. Я очень хочу победить, хотя считаю, что в быстрые, скоростные, шахматы здорово играет Накамура, который выиграл два предыдущих турнира в Цюрихе. И, наверное, “на бумаге”, он сейчас первый фаворит соревнования».
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