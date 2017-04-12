Шахматистка Лагно стартовала с победы на индивидуальном ЧЕ среди женщин в Риге
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Российская шахматистка Екатерина Лагно стартовала с победы на индивидуальном чемпионате Европы среди женщин в Риге.
Лагно в первом туре белыми обыграла Валентину Голубенко из Хорватии.
Среди россиянок победы в первом туре также одержали Евгения Овод, Анастасия Савина, Баира Кованова, Анастасия Травкина, Александра Горячкина, Алиса Галлямова, Александра Жеребцова, Анастасия Сазонова, Дарья Чарочкина и Карина Абарцумова.
Вничью свои партии свели Наталья Погонина, Анастасия Парамзина, Ирина Утятская, Наруна Чан, Ольга Гиря, Мария Комягина, Анастасия Боднарук и Елена Семенова. Поражения потерпели Алина Кашлинская, Дарья Пустовойтова, Марина Нечаева, Карина Азимова, Алина Балаян и Маргарита Зверева.
Посеянная на турнире под первым номером украинка Анна Музычук белыми обыграла словенку Лауру Уник.
Второй из одиннадцати туров пройдет 12 апреля.
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