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12 апреля 2017, 1:29 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Шахматистка Лагно стартовала с победы на индивидуальном ЧЕ среди женщин в Риге

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Российская шахматистка Екатерина Лагно стартовала с победы на индивидуальном чемпионате Европы среди женщин в Риге.

Лагно в первом туре белыми обыграла Валентину Голубенко из Хорватии.

Среди россиянок победы в первом туре также одержали Евгения Овод, Анастасия Савина, Баира Кованова, Анастасия Травкина, Александра Горячкина, Алиса Галлямова, Александра Жеребцова, Анастасия Сазонова, Дарья Чарочкина и Карина Абарцумова.

Вничью свои партии свели Наталья Погонина, Анастасия Парамзина, Ирина Утятская, Наруна Чан, Ольга Гиря, Мария Комягина, Анастасия Боднарук и Елена Семенова. Поражения потерпели Алина Кашлинская, Дарья Пустовойтова, Марина Нечаева, Карина Азимова, Алина Балаян и Маргарита Зверева.

Посеянная на турнире под первым номером украинка Анна Музычук белыми обыграла словенку Лауру Уник.

Второй из одиннадцати туров пройдет 12 апреля.
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