Анатолий Карпов: У Марадоны украли шахматы, которые я ему подарил

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Во второй части интервью обозревателю «СЭ» 12-й чемпион мира по шахматам рассказывает о своих неформальных встречах с советскими и российскими лидерами, о том, по чьему приказу прервали затянувшийся первый матч за корону с Гарри Каспаровым, настоящих Васюках, ток-шоу у Марадоны и первой марке из своей знаменитой филателистической коллекции.

ЮМОР БРЕЖНЕВА, ШАХМАТНЫЙ КЛУБ ЕЛЬЦИНА

— Леонид Брежнев говорил вам прилюдно: «Взял корону — держи!».

— Было такое.

— А кроме этой фразы, из общения с Леонидом Ильичом что-то запомнилось?

— Один на один я с ним не виделся вообще никогда, несмотря на распространяемые слухи. Не говорю о всяких официальных мероприятиях — и в Колонном зале, и в Кремлевском дворце, конечно, с ним пересекался. А в его кабинет заходил два раза — но в составе групп. Один раз — когда был юбилей комсомола, другой — когда его поздравляли с юбилеем. А в третий раз — в Георгиевском зале Кремля, где вручали награды. Там цензура напрасно вырезала многие кадры. У Брежнева сохранялось хорошее чувство юмора даже после инсульта.

Был такой очень известный в сельском хозяйстве человек, академик Цицин. На 80-летний юбилей Брежнев вручал ему вторую звезду Героя социалистического труда. Леонид Ильич зачитал Указ о награждении, секретарь ЦК Гиоргадзе подал ему коробочку со звездой. Брежнев попытался приколоть звезду один раз, второй. Руки не слушались. В конце концов генсек сказал: «Слушай, бери, сам приколешь. У меня создается впечатление, что тебе легче вывести новый сорт пшеницы, чем мне — приколоть звезду».

— А с Горбачевым часто доводилось встречаться?

— С Михаилом Сергеевичем мы познакомились, когда он еще работал в Ставропольском крае. Один из этапов подготовки к матчу с Корчным в Багио 78-го года я проходил в Кисловодске -там и познакомились. Потом он перешел на работу в Москву, и мы с ним были в одной группе, кого Брежнев награждал в декабре 78-го. Там знакомство продолжилось.

Потом Александр Яковлев, который вел против меня настоящую войну, все перекрыл. А восстановились отношения, когда Горбачев приехал на церемонию награждения за мою последнюю мировую корону (в 1998-м году в Лозанне. — Прим. «СЭ»). Он был в Берне, а у меня как раз шли последние партии с Анандом. Потом Михаил Сергеевич рассказывал: «Едем в машине, ловим информацию. Ананд выигрывает — мы разворачиваемся, Карпов выигрывает — едем дальше». С тех пор, бывает, встречаемся.

— Знакомы ли были с Ельциным?

— Конечно. С ним мы познакомились, когда он еще в Свердловске был первым секретарем. Мы с Виталием Севастьяновым (космонавт, участник первой шахматной партии в формате «космос — Земля», многолетний президент Шахматной федерации СССР. — Прим. «СЭ») в 1979 году приехали в бывший и будущий Екатеринбург. На встрече с любителями шахмат в городском Дворце молодежи собралось больше четырех тысяч человек. И там выяснилось, что не существует городского шахматного клуба, а есть только клуб на заводе «Уралмаш».

Наутро — встреча с Ельциным, первым секретарем Свердловского обкома партии. Пообщались о развитии шахмат на Урале и в том числе сказали об отсутствии клуба. Ельцин прямо при нас вызывает председателя горисполкома: «Интерес к шахматам действительно большой?» — «Да». — «Что же у нас нет шахматного клуба, если такой интерес?» — «В планах есть, да вот руки никак не доходят, Борис Николаевич!» — «Как не доходят? Значит, так. Собираем прямо сейчас бюро обкома партии».

Прежде чем бюро собралось, Ельцин спрашивает: «Если построим клуб — приедете на открытие?» Мы с Севастьяновым пообещали. И на бюро будущий президент России чеканит: «Появился срочный вопрос: огромный интерес к шахматам, а клуба нет. Предлагаю принять решение о строительстве клуба методом народной стройки. Поручаю вести это председателю горисполкома». Все это произносилось тоном, не предполагающим дискуссий. Прямо при нас решение приняли и бумаги подписали. Это было летом, а через полтора года я получил новогоднее поздравление от Ельцина, где он снизу приписал: «Шахматный клуб готов. Когда сможете — приезжайте на открытие!».

— По-моему, абсолютно типичная для Ельцина история. Приехали?

— Да. Мы же обещали! И потом общались достаточно часто, когда оба стали депутатами Верховного совета СССР того самого, первого демократического созыва. Хоть я и не входил в его Межрегиональную депутатскую группу, отношения были хорошие. Когда он был президентом, несколько раз встречались, но не по шахматным вопросам, а по Фонду мира, который я возглавлял, и общественных проблем. Тепло сохранилось.

ЯКОВЛЕВ ОРГАНИЗОВАЛ НА МЕНЯ ГОНЕНИЯ

— Каспаров говорил, что в мемуарах «архитектора перестройки», секретаря ЦК партии Александра Яковлева вычитал: он, Яковлев, написал записку Горбачеву, и с этого момента административное давление на него закончилось, и вы с соперником оказались в равных условиях. Что-нибудь знаете об этом?

— О записке — нет. Но к Яковлеву у меня однозначное отношение. Считаю, что он виновен и в развале СССР, и в том, что происходило в конце 80-х годов, и в невозможности договориться с прибалтийскими республиками. Считаю, что он провоцировал ту ситуацию, которая в итоге и возникла.

Мы с ним познакомились, когда Яковлев был послом СССР в Канаде. Он меня попросил, и я абсолютно бескорыстно три дня катался по его программе, рекламируя Советский Союз и его посла. Он был близким другом знаменитого международного телеобозревателя Валентина Зорина, который недавно ушел из жизни. Тот сказал мне задолго до возвышения Яковлева, что у него очень хорошие отношения с Горбачевым и далеко идущие планы. Помню слова Зорина: «Знайте, Анатолий Евгеньевич, что если у вас когда-то возникнут какие-то проблемы, то у меня есть друг, и он вам поможет».

Но так вышло, что его друг как раз организовал гонения на меня, весь фронт борьбы с Карповым. Прошло время, Советский Союз развалился. Где-то в середине 90-х мы с Зориным, с которым у нас до последних его дней сохранялись очень теплые отношения, оказались в одном санатории. Гуляли, и в какой-то момент я спросил: «Валентин Сергеевич, помните, вы мне говорили про ваши отношения с Яковлевым? Вы прекрасно знаете, что было дальше. Я к вам не обращался, поскольку понимал, что вы вряд ли что-нибудь смогли бы в той ситуации сделать».

Зорин ответил откровенно: «Вы все правильно посчитали — я ничего бы не смог сделать. Но скажу вам больше. Я очень разочаровался. Яковлев оказался не тем человеком, который со мной дружил многие годы». Когда я задал однажды Горбачеву вопрос про Яковлева, Михаил Сергеевич сказал: «Знаете, я не хотел бы эту тему обсуждать. Она закрыта».

Помню, как Яковлев пытался продавить смену руководства Фонда мира — меня должна была сменить Светлана Савицкая (вторая в мире женщина-космонавт. — Прим. «СЭ»). Всячески препятствовал тому, чтобы меня переизбрали. Савицкая еще за день до конференции считала, что она — новый председатель Фонда. А ее не назвали даже в качестве альтернативой кандидатуры. Она была в шоке и до сих пор со мной не здоровается.

Яковлев просто недооценил той новой ситуации в обществе, которую сам и пропагандировал. Народ раскрепостился, указаний сверху слушать не желал — а я много сделал для этого движения, меня там уважали. И, несмотря на все распоряжения Яковлева, оказал мне полное доверие. Тогда же я стал депутатом, и только после этого гонения на меня прекратились.

— Каспаров в пору вашего противостояния представлялся стране символом перемен, а вы — этакой эмблемой социалистического строя.

— Время показало, что это была ложная подача.

— Несколько лет назад вы говорили в интервью, что для вас до сих пор остается загадкой, кто позвонил первому зампреду Госкомспорта, в феврале 85-го приказав прервать ваш первый матч с Каспаровым после 48-й партии при счете 5:3 в вашу пользу. Разгадали?

— Это могли сделать два человека. Думаю, что и этому зампреду, и в машину Кампоманесу звонил Гейдар Алиев (первый секретарь ЦК компартии Азербайджана. — Прим. «СЭ»). Но в тот момент это мог уже сделать и Яковлев.

— Фамилия зампреда — Гаврилин?

— Да. Банщик Грамова (председателя Госкомспорта СССР. — Прим. «СЭ»).

— Каспаров в интервью утверждал: «Карпов подписал решение о прекращении матча, а я нет. Я просто вышел из комнаты». Было такое?

— На меня оказали совершенно дикое давление. Конечно, не надо было ни соглашаться, ни что-либо подписывать. Люди просто использовали сиюминутную ситуацию.

— Из вашей команды в команду Каспарова перешел гроссмейстер Александр Белявский. Есть, кроме него, люди в шахматном мире, кому вы не подали бы руки?

— Я не того склада человек, чтобы не подавать руки. И с тем же Белявским рукопожатием мы можем обменяться. Но это не меняет моего отношения к нему: он — предатель. Я не отношусь к категории мстителей, но не забываю подобные вещи. А других таких в моей жизни не было.

ПАРАД ОСТАПА БЕНДЕРА

— Вы как-то упоминали, что один из спонсоров Яна Тиммана в 1989 году предлагал вам сдать ему матч, чтобы голландец вышел на Каспарова. За сколько?

— Было дело. А по поводу суммы могу только вспомнить старый анекдот про английскую королеву. Один англичанин был уверен в себе и говорил, что уговорит или купит любую женщину. Королева заинтересовалась и пригласила его. «Вы действительно уверены, что добьетесь успеха у любой женщины?» — «Абсолютно». — «И у английской королевы?» — «Без вопросов». — «И сколько же, думаете, это будет стоить?» — «Вот видите, вы уже начали торговаться!» Но я до этой стадии не дошел (смеется).

— От анекдота — к литературному вымыслу. Бывали ли вы когда-нибудь в Васюках?

— Да. Этот город на самом деле называется — Козьмодемьянск. И там каждый год 20 июля проводится замечательный праздник Остапа. Красочное зрелище, на него съезжаются волжане из многих городов. Это театрализованное представление, к которому шьют костюмы, тщательно готовятся. В моем присутствии весь этот парад Остапа Бендера с розыгрышем сценок из «12 стульев» шел часа полтора.

— Недавно довелось наблюдать, как вы в телепрограмме «Лучше всех» играете партию с трехлетним Мишей Осиповым. Все ли там было по-честному? Как такое можно объяснить — ребенок еще еле говорит, а уже знает защиту Нимцовича?

— Все абсолютно по-честному. Мишу я встретил только на программе. Знал, что будет талантливый мальчик, но никакой сценарий не писался. Ребенок совершенно чудный, с хорошей памятью. Причем удивительно: я видел во время партии, что один ход у него связан с другим. У него есть стратегическая линия. Это большая редкость.

Мне понравилось, что у него спокойные, выдержанные родители. У них нет этого безумия: ах, у нас талантливый мальчик, он обязательно должен достичь успехов. Они не теряют голову, что очень хорошо: дать возможность спокойного развития и не нарушать нервную систему — это немалая проблема.

— Миша не согласился на предложенную вами ничью, а когда проиграл — расплакался. Вы в детстве плакали после поражений?

— Бывало. Но отец как-то пригрозил, что перестанет со мной играть, если заплачу еще раз. А мне хотелось играть с отцом, и я перестал.

У отца было 89 изобретений, и я как раз вчера передавал в музей университета имени Баумана копию его диплома и авторские свидетельства. В 59-м году стал главным инженером крупного завода на Урале, был одним из авторов системы «Град», противопехотной шариковой бомбы.

— На той же телепрограмме вы сказали: «Я никогда не поддаюсь». Неужели даже на сеансах одновременной игры с сильными мира сего вам не намекали: вот этому лучше проиграть?

— Ничью могу сделать, но проиграть — нет. Одну ничью я всегда делаю. Здесь мы расходимся с Каспаровым, который всегда, если возможно, считал необходимым выиграть на сеансе все партии. Но это же не спортивное мероприятие! Конечно, я мог бы напрячься. Но что и кому я этим докажу? Только в уныние всех повергну, что играть не умеют. Выигрываю все, только если очень слабый состав. А так выделяю сильнейшего и играю с ним вничью. И не только у него — у всех участников сеанса настроение другое.

— Композитор Сергей Прокофьев сыграл вничью в сеансе одновременной игры с Ласкером в Санкт-Петербурге в 1909 году. А кто были ваши самые знаменитые соперники не из шахматного мира?

— Много было — всех и не упомнишь. Из высшего политического круга — канцлер ФРГ Шмидт. Из деятелей культуры, академиков — полным-полно. Очень хорошим шахматистом был генсек ЦК компартии Венгрии Янош Кадар. Как-то мы в Будапеште играли с ним в паре, а против нас — Лайош Портиш с нашим послом. Мы выиграли, но посол нас чуть не съел!

— Это как?

— Наша пара была чуть посильнее: я — Портиша, Кадар — посла. Принцип парной игры — ходы делаются по очереди, и мы не имеем права их обсуждать. В какой-то момент возникла позиция с нашим перевесом, но нужно было слона перевести — а Кадар этого не видел. Я делаю один ход, чтобы слона на правильную диагональ вывести, — генсек его оттуда уводит. Второй раз — то же самое. Когда я взял слона в третий раз, посол посмотрел на меня убийственным взглядом — словно не фигуру, а меня съесть хочет. Тут уже Кадар все понял, и через пару ходов мы выиграли.

— Мне рассказывали, хоккеист Владимир Петров, недавно ушедший из жизни, в Новогорске однажды сыграл с вами вничью. Было такое?

— Да. Вот как раз сейчас выходили вместе и зала в Госдуме с моим другом с 70-х годов Владиком Третьяком, и он вспоминал о Петрове: «Он всегда настырный был. Даже с Тарасовым мог поспорить. Никто Тарасову перечить не мог, кроме него. Правда, при этом всем — Орден Ленина, а Петрову — «Знак Почета».

Я с хоккеистами вообще очень много времени провел. Существовал тренировочный центр олимпийских команд СССР. И так получалось, что, когда хоккеисты размещались, у них оставалось несколько свободных комнат, и их как раз хватало, чтобы разместить мою небольшую команду. Хозяйство было плановое, и поэтому, когда тренировались хоккеисты, почти всегда там оказывалась и моя команда. Я дружил с Валерой Харламовым, но ближе всех — с Третьяком. Застал еще великих из предыдущего поколения — Рагулина, Александрова.

— Кто лучшие шахматисты из других видов спорта?

— Не встречался с Валерием Попенченко, но, говорят, он хорошо играл в шахматы.

— Боксер?! Разрушаете все стереотипы.

— Боксеры вообще играют в шахматы неплохо. Борис Лагутин с удовольствием играл. Хотя не могу сказать, что на высоком уровне. А вот у футболистов шахматы не очень популярны. Хотя, думаю, были бы им полезны.

— За футболом и хоккеем следите?

— Раньше — больше. В хоккее неизменно болел за ЦСКА. В футболе симпатии менялись. Пару лет блестяще играли тбилисские динамовцы — переживал за них. Один сезон — за «Торпедо» со Стрельцовым. Несколько лет — за «Динамо» (Киев), когда они почти в полном составе представляли Советский Союз.

— Подобно Карякину, наносившему первый удар в матче «Спартак» — «Рубин», начинали какие-то футбольные матчи?

— Многократно. А в 82-м был почетным гостем на чемпионате мира по футболу в Испании, побывал и на финальном матче.

УШЛА ЛИ МОДА НА ШАХМАТЫ?

— Спасский в день своего 80-летия грустно заметил: «Шахматный гений никогда не делал человека счастливым». Что скажете о себе?

— Не соглашусь со Спасским. Знаю многих людей из нашей среды, которые были довольны выбором этой профессии. Хотя в ней каждый день надо что-то доказывать. Стал академиком — и все, дальше можно почивать на лаврах. Хотя многие до глубокой старости работают.

А шахматы — это соревновательный процесс, здесь все время надо что-то доказывать. И в этом плане профессия не очень обеспеченная. Говорю не о зарплатах и доходах, а о том, что работать каждый день и доказывать надо и в 20, и в 50. Или уходить на тренерскую работу.

— Зато практически нет возрастного ограничения.

— Все-таки есть, поскольку теряется скорость расчета вариантов. Ни одна система не выдерживает перегрузок. Сейчас шахматы стали помоложе. В мое время, когда я шел к титулу чемпиона мира, считалось, что расцвет может быть к 30 годам. Но сейчас все должно случаться раньше.

В прежние времена уникальными шахматными карьерами считалось, когда Таль выиграл корону в 23 года, я — в неполных 24, Каспаров — в 22. Это были самые молодые чемпионы мира. А сейчас Карлсен стал в те же 22, но один год у него украли ловким маневром. Он должен был стать чемпионом на год раньше, но кое в каких моментах проявил принципиальность, и так называемые шахматные деятели решили его наказать.

— До какого возраста, по-вашему, можно претендовать на корону?

— В 40−45 лет держать высокий уровень еще можно, в 50 тоже. Но матч на первенство мира в 50 играть уже тяжело.

— А тяжело ли смириться с тем, что раньше шахматы были или содержательной, или интерьерной частью каждого интеллигентного дома, теперь же такого и близко нет?

— С одной стороны, люди пользуются интернетом, компьютерами. Представьте, в Германии было максимум 80 тысяч членов федерации шахмат, а когда начали продаваться шахматные компьютеры, причем без какого-либо параллельного использования, то за год продали полтора миллиона! По интернету играется более 400 миллионов партий в год. Но, с другой стороны, сейчас вообще пошло на убыль живое общение. Это вообще беда — и нашего времени, и тем более следующего. То же и в шахматах. Живые шахматы способствуют общению людей….

А популярность шахмат, думаю, будет возвращаться. И здесь вижу большую роль меценатства. Как, например, участие ГК «Регион» в организации блиц-турнира, после которого мы с вами беседуем. Для компании это — культура бизнеса.

— Ваша дочь, которая в этом году заканчивает школу, шахматами интересуется?

— Играть она научилась совсем маленькой, но это заслуга не моя, а деда. Однажды закончила учебный год, и жена говорит: «Соня хотела бы заниматься шахматами». Думаю — отдохнет до сентября, а там и начнем. А к сентябрю желание пропало. Надо было ловить момент, когда оно возникло. Но человек она вдумчивый, имеет талант к языкам, к литературе. Готовится поступать на факультет международной журналистики МГИМО.

— Многосерийный фильм о вас, который был в планах у ТВ еще несколько лет назад, не вышел?

— Сейчас пишется сценарий последней серии. Я в этом процессе участвую. Но кто будет меня играть — решит режиссер. Может быть, съемки начнутся в этом году. Все зависит от финансирования.

— Каковы последние новости на филателистическом «фронте» (Карпов — обладатель одной из самых выдающихся и дорогих коллекций марок в мире. — Прим. «СЭ»)?

— Нахожусь под ужасным давлением! В апреле надо оформить в Вене выставку марок, посвященную Олимпийским играм в Австрии. Потом — в Бельгии. В этом году мы отмечаем трехсотлетие первой поездки Петра I в Антверпен. В рамках наших культурных связей предложил им выставку марок, посвященную Олимпиаде в этом городе 1920 года. И ее тоже надо быстро делать.

Третья тема — подготовить мою шахматную коллекцию к экспозиции в Музее шахмат на Гоголевском бульваре. Четвертую предложил китайский посол, он же — президент ассоциации филателистов Китая. У меня очень сильная коллекция российской почти в Китае — оказывается, ее отделения существовали не только в Харбине и Порт-Артуре, но и в Пекине, и в Шанхае. В посольстве Китая на улице Дружбы есть огромный зал, к которому в дни национальных праздников добавляют еще один — и там собираются две тысячи человек. Посол сказал: «Весь этот огромный зал — ваш! Делайте выставку!».

— А самую первую свою марку помните?

— Конечно. «40 лет РККА» — рабоче-крестьянской Красной Армии. Я мечтал быть летчиком, а на этой марке — пехотинец, танкист и летчик. Поэтому у меня и оказалась эта марка. И началось….

— И последнее. Как вас в 2005 году занесло на телешоу Диего Марадоны?

— Я награжден высшим орденом Аргентины — и не по шахматным делам. У меня с Аргентиной всегда были очень тесные контакты на разных уровнях. Даже по футбольным делам — прекрасные отношения были с клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс»: первый, как и его болельщики, представлял высшее общество, второй — тех, кто победнее.

— Учитывая экстравагантность Диего Армандо, на шоу все сложилось нормально?

— Хорошо. Единственное — в суете после шоу украли шахматы, которые я ему подарил.

Игорь РАБИНЕР.