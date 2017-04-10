Мир да совет: Илюмжинов остался президентом FIDE

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Для Илюмжинова ничего не поменялось — ограничения действуют уже больше года. В декабре 2015 года он добровольно предложил передать часть своих полномочий вице- президенту FIDE Георгиосу Макропулосу. Причиной послужило его включение в санкционный список США, которое могло навредить организации.

Как рассказал ТАСС вице-президент FIDE Борис Кутин из Словении, в понедельник в Афинах все члены президентского совета единогласно проголосовали, чтобы Илюмжинов продолжал работать, как и прежде. «Встреча прошла очень дружелюбно. Никакого заговора против Кирсана не было — наоборот, все его поддерживают и высказались за то, чтобы он оставался на своем посту. До 2018 года», — сказал Кутин.

Ложная отставка

Заседанию совета предшествовала череда событий, которые говорили о том, что в шахматном королевстве не все ладно и там разгорается бунт. 27 марта на официальном сайте FIDE появилось сообщение об отставке Илюмжинова. Сам он отставку опроверг, заявив, что с поста президента FIDE не уходил и никаких документов не подписывал. Вице-президент FIDE Макропулос и исполнительный директор организации Найджел Фримэн заявили о созыве внеочередного президентского совета.

Отношение Илюмжинова к этой инициативе менялось. Сначала он заявил, что не видит целесообразности в его проведении, так как это стоит порядка €200 тысяч и эти деньги лучше потратить на развитие шахмат. Затем сообщил, что вернул себе все права в FIDE и отменяет заседание совета. Буквально в последний момент Илюмжинов, посоветовавшись с адвокатами, все же принял решение поехать в Афины.

Победили шахматы

Илюмжинов впервые за последнее время встретился с Макропулосом лично. «Никакой вражды между ними не было, наоборот, все смогли объясниться друг с другом. Никакой цели устроить переворот или революцию не было, единственная цель — обезопасить FIDE. Все члены совета поддерживают Кирсана, который остается президентом до следующих выборов 2018 года; что касается Макропулоса, то у него точно нет желания баллотироваться на пост президента — это тысяча процентов», — рассказал ТАСС Кутин.

Стороны обсудили произошедшее на прошлом президентском совете 26 марта. «Илюмжинов пояснил, что тогда он эмоционально выразил желание уйти в отставку, сейчас же он чувствует, что у него есть достаточно времени, чтобы помочь развитию шахмат. Затем Макропулос и несколько членов совета прокомментировали сложившуюся ситуацию. Было ясно, что на заседании 26 марта никто не просил и не призывал Илюмжинова уйти в отставку», — говорится в итоговом сообщении пресс-службы FIDE.

По итогам совета Илюмжинов отозвал заявление о возврате себе финансовых, юридических и деловых полномочий в организации. Он также принес извинения за свои заявления относительно членов президентского совета FIDE и руководства организации. На заседании также было единогласно решено, что никакие заявления от имени FIDE или представителей организации не будут сделаны без предварительного одобрения секретариатом FIDE.