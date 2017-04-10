Азмайпарашвили: Все решения на президентском совете FIDE приняты вместе с Илюмжиновым

FIDE 27 марта на своем сайте сообщила, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении уйти в отставку. Позднее сам Илюмжинов заявил «Р-Спорт», что не подавал в отставку, и предположил, что вице-президент FIDE Георгиос Макропулос и исполнительный директор Найджел Фримен хотели совершить переворот в организации. Президентский совет FIDE в понедельник принял решение о делегировании полномочий Илюмжинова Макропулосу.

«Я думаю, всем все стало понятно. Все эти решения были вместе с Кирсаном Илюмжиновым, а не без него. Ни в одной ситуации он не возражал, — сказал Азмайпарашвили по телефону. — Во время принятий решений не было никаких эмоций, было все четко и ясно объяснено. Четкая позиция Илюмжинова была в том, что он согласен со всеми заявлениями президентского совета. Ни у кого никаких других мнений не было. Решение было принято без единой заминки: не было возражений, отрицаний».

«Все, что написано (в заявлении FIDE), это правда. Я думаю, это поможет всему шахматному миру оценить ситуацию и двигаться дальше. Очевидно, что одна из самых цельных федераций для FIDE — российская. Я лично надеюсь, что российская федерация, как и была самым активным членом шахматного содружества, так и останется», — продолжил собеседник агентства.