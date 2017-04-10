Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/29380542/
10 апреля 2017, 18:50 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Азмайпарашвили: Все решения на президентском совете FIDE приняты вместе с Илюмжиновым

Все решения на президентском совете Международной федерации шахмат (FIDE) были приняты при согласии президента организации Кирсана Илюмжинова, заявил агентству «Р-Спорт» член президентского совета FIDE, глава Европейского шахматного союза (ECU) Зураб Азмайпарашвили.

FIDE 27 марта на своем сайте сообщила, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении уйти в отставку. Позднее сам Илюмжинов заявил «Р-Спорт», что не подавал в отставку, и предположил, что вице-президент FIDE Георгиос Макропулос и исполнительный директор Найджел Фримен хотели совершить переворот в организации. Президентский совет FIDE в понедельник принял решение о делегировании полномочий Илюмжинова Макропулосу.

«Я думаю, всем все стало понятно. Все эти решения были вместе с Кирсаном Илюмжиновым, а не без него. Ни в одной ситуации он не возражал, — сказал Азмайпарашвили по телефону. — Во время принятий решений не было никаких эмоций, было все четко и ясно объяснено. Четкая позиция Илюмжинова была в том, что он согласен со всеми заявлениями президентского совета. Ни у кого никаких других мнений не было. Решение было принято без единой заминки: не было возражений, отрицаний».

«Все, что написано (в заявлении FIDE), это правда. Я думаю, это поможет всему шахматному миру оценить ситуацию и двигаться дальше. Очевидно, что одна из самых цельных федераций для FIDE — российская. Я лично надеюсь, что российская федерация, как и была самым активным членом шахматного содружества, так и останется», — продолжил собеседник агентства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Мир да совет: Илюмжинов остался президентом FIDE

Мир да совет: Илюмжинов остался президентом FIDE

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов сохранил пост главы организации, но продолжит исполнять обязанности с рядом ограничений. Они касаются финансовых, юридических и деловых полномочий в FIDE. Таков итог внеочередного президентского совета FIDE, прошедшего в Афинах в понедельник.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы