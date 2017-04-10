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10 апреля 2017, 18:41 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Глава FIDE Илюмжинов делегировал свои полномочия вице-президенту Макропулосу

Президентский совет Международной федерации шахмат (FIDE) принял решение о делегировании полномочий главы организации Кирсана Илюмжинова вице-президенту Георгиосу Макропулосу, сообщается на официальном сайте FIDE.

Заседание президентского совета FIDE прошло в понедельник в Афинах. Ранее Chessdom сообщил, что было принято решение, что Илюмжинов, в ноябре 2015 года включенный Минфином США в санкционный список по Сирии, останется на своем посту до конца 2018 года без права принятия важных решений и подписания контрактов.

«Решение господина Илюмжинова отказаться от любых юридических, финансовых и деловых операций FIDE позволит ему сконцентрироваться на решении ситуации с министерством финансов США», — говорится в сообщении.

«Господин Илюмжинов сообщил, что инициировал юридические процедуры в США с целью получить дополнительную информацию и отменить ограничительные меры, введенные Минфином США. На следующем заседании президентского совета господин Илюмжинов проинформирует о ходе юридических процедур», — отмечается в тексте.

Сообщается, что теперь Макропулос имеет право подписи от лица FIDE, при этом все контракты подлежат предварительному одобрению или последующей ратификации президентским советом, а соглашения, обязательства по которым превышают 100 тысяч евро, должны быть ратифицированы исполкомом или генеральной ассамблеей организации. Также Макропулос будет исполнять обязанности главы FIDE на заседаниях генеральной ассамблеи, исполкома и президентского совета и представлять ежегодный доклад, а его решения могут быть обжалованы руководящими органами.

Илюмжинов 6 апреля сообщил «Р-Спорт», что вернул себе полномочия в области финансово-экономической деятельности на территории США и с гражданами США, однако теперь, как сообщает FIDE, отозвал свое заявление.
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