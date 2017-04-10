Глава FIDE Илюмжинов делегировал свои полномочия вице-президенту Макропулосу

Заседание президентского совета FIDE прошло в понедельник в Афинах. Ранее Chessdom сообщил, что было принято решение, что Илюмжинов, в ноябре 2015 года включенный Минфином США в санкционный список по Сирии, останется на своем посту до конца 2018 года без права принятия важных решений и подписания контрактов.

«Решение господина Илюмжинова отказаться от любых юридических, финансовых и деловых операций FIDE позволит ему сконцентрироваться на решении ситуации с министерством финансов США», — говорится в сообщении.

«Господин Илюмжинов сообщил, что инициировал юридические процедуры в США с целью получить дополнительную информацию и отменить ограничительные меры, введенные Минфином США. На следующем заседании президентского совета господин Илюмжинов проинформирует о ходе юридических процедур», — отмечается в тексте.

Сообщается, что теперь Макропулос имеет право подписи от лица FIDE, при этом все контракты подлежат предварительному одобрению или последующей ратификации президентским советом, а соглашения, обязательства по которым превышают 100 тысяч евро, должны быть ратифицированы исполкомом или генеральной ассамблеей организации. Также Макропулос будет исполнять обязанности главы FIDE на заседаниях генеральной ассамблеи, исполкома и президентского совета и представлять ежегодный доклад, а его решения могут быть обжалованы руководящими органами.