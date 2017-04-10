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10 апреля 2017, 18:20 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Илюмжинов принёс извинения членам совета ФИДЕ за резкие высказывания в СМИ

На заседании президентского совета Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в Афинах окончательно разъяснилась ситуация с якобы имевшей место на предыдущем заседании 26 марта отставкой главы организации россиянина Кирсана Илюмжинова.

«Господин Илюмжинов объяснил, что на предыдущем заседании совета эмоционально выразил желание уйти в отставку, но теперь понял, что у него ещё много времени, чтобы внести свой вклад в шахматы. Позже г-н Макропулос и несколько членов совета прокомментировали текущую ситуацию. Стало ясно, что никто в ФИДЕ не просил отставки Илюмжинова и не призывал к его отстранению от должности во время заседания президентского совета 26 марта. Макропулос заявил, что ФИДЕ всегда стремилась поддерживать хорошие отношения с Российской шахматной федерацией, которая, возможно, не располагала полной информацией относительно ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы ФИДЕ.

Илюмжинов, узнав, что подал в отставку, сделал ряд заявлений в СМИ, в которых обвинил вице-президента организации Георгиоса Макропулоса и исполнительного директора Найджела Фримена в намерении совершить переворот в ФИДЕ. За подобные высказывания Илюмжинов принёс официальные извинения членам совета.
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Новости Шахмат, шашек

Илюмжинов на президентском совете FIDE принес извинения за высказывания в СМИ

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Глава Международной федерации шахмат (FIDE) россиянин Кирсан Илюмжинов на заседании президентского совета организации в Афинах принес извинения его членам за свои высказывания в СМИ, сообщается на официальном сайте федерации.
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