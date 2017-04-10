Илюмжинов принёс извинения членам совета ФИДЕ за резкие высказывания в СМИ
На заседании президентского совета Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в Афинах окончательно разъяснилась ситуация с якобы имевшей место на предыдущем заседании 26 марта отставкой главы организации россиянина Кирсана Илюмжинова.
«Господин Илюмжинов объяснил, что на предыдущем заседании совета эмоционально выразил желание уйти в отставку, но теперь понял, что у него ещё много времени, чтобы внести свой вклад в шахматы. Позже
Илюмжинов, узнав, что подал в отставку, сделал ряд заявлений в СМИ, в которых обвинил
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