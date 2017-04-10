Илюмжинов на президентском совете FIDE принес извинения за высказывания в СМИ

FIDE 27 марта на своем сайте сообщила, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении уйти в отставку. Позднее сам Илюмжинов заявил «Р-Спорт», что не подавал в отставку, и предположил, что вице-президент FIDE Георгиос Макропулос и исполнительный директор Найджел Фримен хотели совершить переворот в организации.

«Илюмжинов объяснил, что на предыдущем заседании совета на эмоциях выразил свое желание уйти в отставку, но теперь понял, что у него много времени, чтобы внести свой вклад в шахматы. Позже Макропулос и несколько членов совета прокомментировали текущую ситуацию. Было ясно, что никто не просил отставки Илюмжинова во время заседания президентского совета 26 марта. Макропулос заявил, что FIDE всегда стремилась поддержать хорошие отношения с Российской шахматной федерацией, которая, возможно, не располагала полной информацией относительно ситуации», — говорится в сообщении.

«Илюмжинов извинился за то, что делал заявления относительно членов президентского совета и руководства FIDE. Совет единогласно согласился, что никакие заявления от имени FIDE или имеющие цель отразить позицию FIDE не могут быть сделаны, если только они не были предварительно одобрены секретариатом FIDE», — отмечается в тексте.