Макропулос будет официальным представителем ФИДЕ и получит право подписи

В частности, сообщается, что в связи с решением главы ФИДЕ Кирсана Илюмжинова отказаться от финансовых, юридических и деловых полномочий в федерации официальным представителем ФИДЕ будет заместитель президента Международной шахматной федерации Георгос Макропулос.



«Макропулос может официально представлять ФИДЕ и обладает правом подписи от имени федерации», — говорится в заявлении.



Ранее стало известно, что Илюмжинов сохранил пост президента, но при этом был лишён права принятия важных решений в ФИДЕ и подписания контрактов.