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10 апреля 2017, 17:26 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Макропулос будет официальным представителем ФИДЕ и получит право подписи

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) сделала официальное заявление по итогам внеочередного заседания президентского совета организации в Афинах.

В частности, сообщается, что в связи с решением главы ФИДЕ Кирсана Илюмжинова отказаться от финансовых, юридических и деловых полномочий в федерации официальным представителем ФИДЕ будет заместитель президента Международной шахматной федерации Георгос Макропулос.

«Макропулос может официально представлять ФИДЕ и обладает правом подписи от имени федерации», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Илюмжинов сохранил пост президента, но при этом был лишён права принятия важных решений в ФИДЕ и подписания контрактов.
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Бастиан: Илюмжинов ограничен в полномочиях во избежание санкций со стороны США

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Члены президентского совета Международной федерации шахмат (FIDE) уважают главу организации Кирсана Илюмжинова, а ограничение его полномочий вызвано желанием уберечь FIDE от санкций со стороны США, заявил агентству «Р-Спорт» президент Немецкой федерации шахмат (DSB) и вице-президент FIDE Херберт Бастиан.
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