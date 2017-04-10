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10 апреля 2017, 17:04 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Илюмжинов отозвал заявление о возврате своих полномочий в FIDE

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов отозвал заявление о возврате себе финансовых, юридических и деловых полномочий в организации. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

В начале прошлой недели на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова которую он опроверг. Увеличить
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В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В связи с этим Илюмжинов проинформировал членов президентского совета FIDE о том, что он временно передает юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности FIDE, своему первому заместителю Георгиосу Макропулосу. 6 апреля Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации, однако в понедельник на внеочередном заседании президентского совета FIDE Илюмжинов отозвал свое заявление. Осуществлять эти полномочия и официально представлять FIDE продолжит Макропулос.

В конце марта на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако глава FIDE эту информацию опроверг. Согласно его заявлению, он готов исполнять функции президента организации и будет вновь выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах, которые пройдут в 2018 году в Баку.
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Ограничения деятельности Илюмжинова в FIDE такие же, как и раньше

Ограничения деятельности Илюмжинова в FIDE такие же, как и раньше

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов сохранил пост президента организации на тех же правах, что и ранее — с ограничениями в финансовой и административной деятельности. Об этом ТАСС сообщил вице-президент FIDE Борис Кутин из Словении.
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10 апреля

Ограничения деятельности Илюмжинова в FIDE такие же, как и раньше

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