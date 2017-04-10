Ограничения деятельности Илюмжинова в FIDE такие же, как и раньше

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В конце марта на официальном сайте организации появилось сообщение об отставке Илюмжинова с поста президента. После чего заместитель президента FIDE Георгиос Макропулос и исполнительный директор организации Найджел Фримэн предложили созвать внеочередной президентский совет. Илюмжинов в тот же день опроверг информацию о своей отставке. В понедельник он прибыл в Афины, где прошло внеочередное заседание президентского совета FIDE.

«Встреча прошла очень дружелюбно. Никакого заговора против Кирсана не было — наоборот, все его поддерживают и высказались за то, чтобы он оставался на своем посту. До 2018 года», — сказал Кутин.

«Единственное, у него будут определенные ограничения — собственно, какие и были до этого, принятые в 2015 году. Все это для пользы FIDE, чтобы никак не скомпрометировать организацию из-за санкционного списка. Кирсан сам высказался за такое решение, которое было принято на совете единогласно», — добавил он.

Илюмжинов был избран президентом FIDE 24 ноября 1995 года. С тех пор он шесть раз переизбирался на эту должность. За более чем 90-летнюю историю федерации он является шестым ее президентом.