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10 апреля 2017, 16:44 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Ограничения деятельности Илюмжинова в FIDE такие же, как и раньше

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов сохранил пост президента организации на тех же правах, что и ранее — с ограничениями в финансовой и административной деятельности. Об этом ТАСС сообщил вице-президент FIDE Борис Кутин из Словении.

По словам <nobr>вице-президента</nobr> FIDE Бориса Кутина на президентском совете организации все высказались за то чтобы он оставался на своем посту до 2018 года. Увеличить
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В конце марта на официальном сайте организации появилось сообщение об отставке Илюмжинова с поста президента. После чего заместитель президента FIDE Георгиос Макропулос и исполнительный директор организации Найджел Фримэн предложили созвать внеочередной президентский совет. Илюмжинов в тот же день опроверг информацию о своей отставке. В понедельник он прибыл в Афины, где прошло внеочередное заседание президентского совета FIDE.

«Встреча прошла очень дружелюбно. Никакого заговора против Кирсана не было — наоборот, все его поддерживают и высказались за то, чтобы он оставался на своем посту. До 2018 года», — сказал Кутин.

«Единственное, у него будут определенные ограничения — собственно, какие и были до этого, принятые в 2015 году. Все это для пользы FIDE, чтобы никак не скомпрометировать организацию из-за санкционного списка. Кирсан сам высказался за такое решение, которое было принято на совете единогласно», — добавил он.

Илюмжинов был избран президентом FIDE 24 ноября 1995 года. С тех пор он шесть раз переизбирался на эту должность. За более чем 90-летнюю историю федерации он является шестым ее президентом.
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Новости Шахмат, шашек

Бастиан: Илюмжинов ограничен в полномочиях во избежание санкций со стороны США

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Члены президентского совета Международной федерации шахмат (FIDE) уважают главу организации Кирсана Илюмжинова, а ограничение его полномочий вызвано желанием уберечь FIDE от санкций со стороны США, заявил агентству «Р-Спорт» президент Немецкой федерации шахмат (DSB) и вице-президент FIDE Херберт Бастиан.
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Ограничения деятельности Илюмжинова в FIDE такие же, как и раньше

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