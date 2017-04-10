Бастиан: Илюмжинов ограничен в полномочиях во избежание санкций со стороны США

Заседание президентского совета FIDE, на котором обсуждалась возможность отставки Илюмжинова, прошло в понедельник в Афинах. По информации Chessdom, было принято решение, что Илюмжинов, в ноябре 2015 года включенный Минфином США в санкционный список по Сирии, останется на своем посту до конца 2018 года без права принятия важных решений и подписания контрактов.

«Все члены президентского совета выражают глубокое уважение господину Илюмжинову и тому, что он сделал для мира шахмат. Но сейчас очень важно уберечь FIDE от санкций со стороны США. Президентский совет не имеет права лишить Илюмжинова поста, поскольку это может сделать только генеральная ассамблея. Тем не менее, я думаю, что они приняли единственно возможное решение ограничить власть президента настолько, насколько это возможно», — ответил Бастиан на запрос корреспондента «Р-Спорт» по электронной почте.

«Это позиция Немецкой федерации шахмат. Но лично я надеюсь, что господин Илюмжинов вскоре докажет свою невиновность, и его уберут из черного списка», — добавил Бастиан.