Лоусон: Определение «хаос» подходит к тому, что Илюмжинов останется главой FIDE

Заседание президентского совета FIDE, на котором обсуждалась возможность отставки Илюмжинова, прошло в понедельник в Афинах. По информации Chessdom, было принято решение, что Илюмжинов останется на своем посту до конца 2018 года без права принятия важных решений и подписания контрактов.

«Вы уже задавали мне вопрос относительно ситуации в FIDE. Возможно, я повторюсь, но там творится полный хаос, уже принятый за норму. Удивительно, но это определение подходит и к развитию ситуации, и к тому, что Илюмжинов останется президентом с ограничением его полномочий», — ответил Лоусон на вопрос корреспондента «Р-Спорт» по электронной почте.

FIDE 27 марта на своем сайте сообщила, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении уйти в отставку. Позднее сам глава FIDE заявил «Р-Спорт», что не подавал в отставку.