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10 апреля 2017, 15:16 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Лоусон: Определение «хаос» подходит к тому, что Илюмжинов останется главой FIDE

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Определение «хаос» подходит к тому, что президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов остается на своем посту, но с определенными ограничениями, заявил агентству «Р-Спорт» президент Английской шахматной федерации Англии (ECF) Доминик Лоусон.

Заседание президентского совета FIDE, на котором обсуждалась возможность отставки Илюмжинова, прошло в понедельник в Афинах. По информации Chessdom, было принято решение, что Илюмжинов останется на своем посту до конца 2018 года без права принятия важных решений и подписания контрактов.

«Вы уже задавали мне вопрос относительно ситуации в FIDE. Возможно, я повторюсь, но там творится полный хаос, уже принятый за норму. Удивительно, но это определение подходит и к развитию ситуации, и к тому, что Илюмжинов останется президентом с ограничением его полномочий», — ответил Лоусон на вопрос корреспондента «Р-Спорт» по электронной почте.

FIDE 27 марта на своем сайте сообщила, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении уйти в отставку. Позднее сам глава FIDE заявил «Р-Спорт», что не подавал в отставку.
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