Илюмжинов остается во главе ФИДЕ, СМИ сообщают об ограничении его полномочий

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Скандальная история с назначением внеочередного заседания совета началась в конце марта, когда на официальном сайте ФИДЕ появилось объявление о том, что президент организации Кирсан Илюмжинов подал в отставку.

Указывалось, что заявление об этом российский функционер сделал 26 марта как раз на президентском совете в Афинах, который по такому случаю решено было созвать еще раз.

Сам Илюмжинов тут же опроверг эту информацию, заявив, что никаких бумаг не подписывал, а против него организован заговор.

«Меня хотели сместить, но это не удалось сделать. Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой», — процитировал его тогда ТАСС.

Цитата С Америкой у Илюмжинова отношения сложные: с ноября 2015 года ему запрещен въезд в страну за якобы поддержку президента Сирии Башара Асада, и глава ФИДЕ не смог посетить матч на шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным в ноябре прошлого года в Нью-Йорке.

Созвать 10 апреля внеочередной президентский совет, посвященный вопросу отставки Илюмжинова, предложили исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фримэн и первый вице-президент организации Георгиос Макропулос. Последнему из них глава ФИДЕ делегировал свои полномочия в области финансов на территории США и в отношении с гражданами США на время, пока сам он оспаривает наложенные на него Минфином этой страны санкции.

После событий 26 марта Илюмжинов заявлял, что возвращает себе полноправное управление ФИДЕ.

«Чемпионат (матч Карлсен — Карякин — прим. “Газета.Ru”) закончился, и мои заместители подумали, что у них слишком много полномочий. И я, чтобы не было никакой двойственности, финансово-экономические и коммерческие полномочия вернул себе», — сказал Илюмжинов агентству «Р-Спорт».

«Если в Америке будут какие-то долларовые контракты, я буду временно наделять (полномочиями) кого-то из вице-президентов», — добавил он.

На мероприятии 10 апреля он и вовсе не собирался присутствовать, заявив, что «отменил заседание». Тем не менее, уже в день его проведения стало известно, что Илюмжинов присутствует в Афинах.

«Посоветовавшись с адвокатами, принял решение посетить его», — пояснил он ТАСС свою позицию.

По итогам заседания стало известно, что Илюмжинов сохранил свой пост в ФИДЕ.

«Я жду официального документа. Я рад, что он остался президентом ФИДЕ, что статус-кво сохранен и что шахматный мир по-прежнему остается объединенным. Это большая хорошая новость, — сказал «Р-Спорт» президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

При этом портал Chessdom сообщает, что Илюмжинов до истечения своих полномочий в конце 2018 года остается без права принятия важных решений и подписания контрактов. Отмечается, что участвовавшие в мероприятии в Афинах официальные лица ФИДЕ отказались от комментариев по вынесенным в понедельник решениям до выхода пресс-релиза на официальном сайте организации.

Помощник президента ФИДЕ Берик Балгабаев опроверг информацию о каких-либо ограничениях. «Сохранился статус-кво. Кирсан Илюмжинов остается президентом ФИДЕ без каких-либо ограничений, — сообщил он ТАСС.

Илюмжинов занимает должность президента ФИДЕ с 1995 года. Он принял правление организацией в период шахматного раскола, когда действующий на тот момент чемпион мира Гарри Каспаров выступал исключительно под эгидой созданной по его инициативе Профессиональной шахматной ассоциации (ПША). Однако подавляющее большинство гроссмейстеров играло как на турнирах FIDE, так и ПША.

Президент FIDE долгое время предпринимал попытки объединить шахматный мир, и это ему удалось только в 2006 году, когда был сыгран объединительный матч с участием двух чемпионов мира по разным версиям — Владимира Крамника и Веселина Топалова.

В марте 2016 года Илюмжинов объявил о намерении снова выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента FIDE, которые состоятся в 2018 году.