Илюмжинов остается во главе ФИДЕ, СМИ сообщают об ограничении его полномочий
Россиянин Кирсан Илюмжинов сохранил за собой пост президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) по итогам внеочередного заседания президентского совета организации в Афинах. По сообщениям шахматных СМИ, его права в этой должности будут существенно ограничены, но эту информацию опровергает помощник президента ФИДЕ Берик Балгабаев.
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Скандальная история с назначением внеочередного заседания совета началась в конце марта, когда на официальном сайте ФИДЕ появилось объявление о том, что президент организации Кирсан Илюмжинов подал в отставку.
Указывалось, что заявление об этом российский функционер сделал 26 марта как раз на президентском совете в Афинах, который по такому случаю решено было созвать еще раз.
Сам Илюмжинов тут же опроверг эту информацию, заявив, что никаких бумаг не подписывал, а против него организован заговор.
«Меня хотели сместить, но это не удалось сделать. Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой», — процитировал его тогда ТАСС.
Созвать 10 апреля внеочередной президентский совет, посвященный вопросу отставки Илюмжинова, предложили исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фримэн и первый
После событий 26 марта Илюмжинов заявлял, что возвращает себе полноправное управление ФИДЕ.
«Чемпионат (матч Карлсен — Карякин — прим. “Газета.Ru”) закончился, и мои заместители подумали, что у них слишком много полномочий. И я, чтобы не было никакой двойственности,
«Если в Америке будут
На мероприятии 10 апреля он и вовсе не собирался присутствовать, заявив, что «отменил заседание». Тем не менее, уже в день его проведения стало известно, что Илюмжинов присутствует в Афинах.
«Посоветовавшись с адвокатами, принял решение посетить его», — пояснил он ТАСС свою позицию.
По итогам заседания стало известно, что Илюмжинов сохранил свой пост в ФИДЕ.
«Я жду официального документа. Я рад, что он остался президентом ФИДЕ, что
При этом портал Chessdom сообщает, что Илюмжинов до истечения своих полномочий в конце 2018 года остается без права принятия важных решений и подписания контрактов. Отмечается, что участвовавшие в мероприятии в Афинах официальные лица ФИДЕ отказались от комментариев по вынесенным в понедельник решениям до выхода
Помощник президента ФИДЕ Берик Балгабаев опроверг информацию о
Илюмжинов занимает должность президента ФИДЕ с 1995 года. Он принял правление организацией в период шахматного раскола, когда действующий на тот момент чемпион мира Гарри Каспаров выступал исключительно под эгидой созданной по его инициативе Профессиональной шахматной ассоциации (ПША). Однако подавляющее большинство гроссмейстеров играло как на турнирах FIDE, так и ПША.
Президент FIDE долгое время предпринимал попытки объединить шахматный мир, и это ему удалось только в 2006 году, когда был сыгран объединительный матч с участием двух чемпионов мира по разным версиям — Владимира Крамника и Веселина Топалова.
В марте 2016 года Илюмжинов объявил о намерении снова выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента FIDE, которые состоятся в 2018 году.
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