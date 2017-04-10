Полномочия Илюмжинова на посту президента FIDE не будут ограничены
МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Кирсан Илюмжинов сохранил пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) без ограничений полномочий. Об этом ТАСС сообщил помощник президента FIDE Берик Балгабаев.
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Такое решение было принято в понедельник на внеочередном заседании президентского совета FIDE в Афинах. Ранее в СМИ прошла информация о том, что Илюмжинов сохранил свой пост, но с ограничением полномочий.
«Сохранился
В конце марта на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако глава FIDE эту информацию опроверг. Согласно его заявлению, он готов исполнять функции президента организации и будет вновь выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах, которые пройдут в 2018 году в Баку.
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