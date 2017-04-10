Полномочия Илюмжинова на посту президента FIDE не будут ограничены

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Такое решение было принято в понедельник на внеочередном заседании президентского совета FIDE в Афинах. Ранее в СМИ прошла информация о том, что Илюмжинов сохранил свой пост, но с ограничением полномочий.

«Сохранился статус-кво. Кирсан Илюмжинов остается президентом FIDE без каких-либо ограничений», — сообщил Балгабаев.

В конце марта на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако глава FIDE эту информацию опроверг. Согласно его заявлению, он готов исполнять функции президента организации и будет вновь выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах, которые пройдут в 2018 году в Баку.