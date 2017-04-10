Глава FIDE Илюмжинов не сможет принимать важные решения и подписывать контракты
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Кирсан Илюмжинов останется на посту президента Международной федерации шахмат (FIDE) до конца 2018 года без права принятия важных решений и подписания контрактов, сообщает Chessdom.
Внеочередное заседание президентского совета организации, на котором обсуждалась возможная отставка Илюмжинова с поста главы FIDE, состоялось в понедельник в Афинах.
FIDE 27 марта на своем сайте сообщила, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении уйти в отставку. Позднее сам глава FIDE заявил «Р-Спорт», что не подавал в отставку.
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