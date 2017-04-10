Глава FIDE Илюмжинов не сможет принимать важные решения и подписывать контракты

Внеочередное заседание президентского совета организации, на котором обсуждалась возможная отставка Илюмжинова с поста главы FIDE, состоялось в понедельник в Афинах.

FIDE 27 марта на своем сайте сообщила, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении уйти в отставку. Позднее сам глава FIDE заявил «Р-Спорт», что не подавал в отставку.