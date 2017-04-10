Филатов: Шахматный мир остается объединенным во главе с Илюмжиновым
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Шахматный мир продолжает быть объединенным в связи с тем, что президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов остается на своем посту, заявил агентству «Р-Спорт» президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.
Ранее официальный сайт FIDE сообщил, что внеочередное заседание президентского совета организации, на котором будет обсуждаться возможная отставка Илюмжинова с поста главы FIDE, состоится 10 апреля в Афинах. Итогом заседания совета стал факт сохранения Илюмжиновым должности президента организации, но с определенными ограничениями.
«Я жду официального документа. Я рад, что он остался президентом FIDE, что
FIDE 27 марта на своем сайте сообщила, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении уйти в отставку. Позднее сам Илюмжинов заявил «Р-Спорт», что не подавал в отставку.
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