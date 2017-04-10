Возьмут ли русские Цюрих?

19-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ СРЕДИ ЗУБРОВ

Традиционный супертурнир пройдет 12—17 апреля в Цюрихе. В этом году он будет посвящен памяти выдающегося шахматиста Виктора Львовича Корчного.

Состав, как обычно, на зависть. Вишванатан Ананд (2786, Индия), Владимир Крамник (2811, Россия), Хикару Накамура (2793, США), Борис Гельфанд (2724, Израиль), Ян Непомнящий (2751), Петр Свидлер (2747) и Григорий Опарин (2667) (все — Россия) и Янник Пеллетье (2544, Швейцария).

Турнир интересен для нас тем, что в нем участвуют сразу четверо российских гроссмейстеров — от опытнейшего экс-чемпиона мира Владимира Крамника до 19-летнего Григория Опарина.

Крамник — четвертый в мировом рейтинге, приглашен индивидуально. Также, как и финалист Кубка мира прошлого года, участник турнира претендентов Петр Свидлер (19-е место в рейтинге ФИДЕ), ну, а 26-летний Ян Непомнящий (16-е место) считается на данный момент главной надеждой российских шахмат наравне с Сергеем Карякиным, и всегда желанный участник супертурниров.

Особняком в этом ряду стоит Григорий Опарин. Путевку в Цюрих он добыл в жесткой борьбе, показав абсолютно лучший результат на традиционном предновогоднем турнире «Щелкунчик», который прошел в Москве в конце декабря. А играли в этом турнире три самых талантливых наших молодых гроссмейстера — Даниил Дубов, Владислав Артемьев и Владимир Федосеев (команда «Принцев), а также заслуженные бойцы — Борис Гельфанд, Алексей Широв, Александр Морозевич и Алексей Дреев (команда «Королей»).

Особенно интересно будет наблюдать за выступлением именно Гриши Опарина, это его первый супертурнир в жизни. Не терпится узнать, как парень будет выглядеть в компании зубров.

ЛЮБИТЕЛЬ РОКА И НАУК

Представим 19-летнего дебютанта (рейтинг — 2667). В 16 лет Гриша выиграл чемпионат России среди юниоров до 21 года. Серебряный призер Олимпиады-2013 до 16 лет в составе юношеской сборной России. Ну и победитель матч-турнира поколений «Щелкунчик-2016». Он чем говорили выше. Это некоторые вехи его небольшого, но уже славного пути.

Григорий — типичный отличник, этакий Знайка. Таким он был в школе, таким остается и сейчас в вузе. А учится Опарин в Российском гуманитарном университете на серьезной специальности «Фундаментальная и прикладная лингвистика».

— На художественные книги времени не остается, поэтому я читаю то, что нужно по учебе, а также шахматную литературу. Что касается музыки, люблю рок — Linkin Park, Skillet. Кино не очень увлекаюсь, телевизор редко смотрю, — говорит Григорий.

Трудно понять, как Опарину удается совмещать шахматы с учебой, он ведь еще играет сразу за два зарубежных клуба — испанский и хорватский.

— Гриша едва ли не самый трудолюбивый из всех вышеперечисленных. Может работать над шахматами по 24 часа в сутки, и даже во время турнира перед партией, — говорит его тренер гроссмейстер Сергей Шипов. — Возможно, у него нет такого яркого таланта, как у Артемьева, Гриша абсолютный трудяга. Его движение наверх похоже на движение альпиниста, который не спеша, забивая по колышку, забирается в гору. Его развитие происходит стабильно, но угол наклона не очень большой. Но здесь есть простое объяснение — он серьезно учится. Из-за этого времени и сил для занятий шахматами у Гриши остается очень мало.

Так как в супертурниры нашу талантливую молодежь пока не приглашают, а место там приходится выгрызать в жесткой борьбе — попробуй, выиграй по заказу «Щелкунчик» или в «Аэрофлот-опен»! — а без этого на уровень супергросса (2700) выйти трудно, то, по словам Шипова, ребятам остается только побеждать в этих турнирах, чтобы получать приглашения впредь.

— Чтобы пробиться в элиту, эти турниры им надо выигрывать. Сложная задача? Но другого пути нет, — резюмирует Сергей Шипов.

Гроссмейстер имел в виду и 22-летнего Владимира Федосеева, который благодаря победе в «Аэрофлот-опен» добыл путевку на супертурнир в Дортмунд, который пройдет в июле.

Итак, запасемся попкорном и будем болеть за наших в Цюрихе, которых там, напомним, ровно половина.

НАША СПРАВКА

Супертурнир пройдет по круговой системе в два круга. Первый круг — новая классика (45 минут на партию плюс 30 секунд на ход), второй круг — рапид (10 минут на партию плюс 5 секунд на ход). За победу в новой классике начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко; в рапиде — 1 очко и 0,5 очка соответственно.

Параллельно с Kortchnoi Zurich Chess Challenge пройдет Kortchnoi Open (швейцарская система в 7 туров, контроль времени 90 минут на партию плюс 30 секунд на ход). Среди участников — такие известные гроссмейстеры, как Алексей Широв (Латвия), Эльтадж Сафарли (Азербайджан), Люк ван Вели (Голландия), Александр Мотылев (Россия) и другие. Местом проведения обоих турниров станет Kongresshause Zurich, где в 1953 году проходил знаменитый Турнир претендентов.