Илюмжинов остался на посту президента FIDE

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«Мне только что позвонил Кирсан Николаевич (Илюмжинов — прим. ТАСС) и сказал, что он остается президентом FIDE», — сказал Филатов.

В понедельник в Афинах состоялось внеочередное заседание президентского совета, на котором обсуждался вопрос об отставке Илюмжинова. Перед началом совета президент FIDE заявил ТАСС, что, посоветовавшись с адвокатами, принял решение посетить заседание.

В конце марта на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако глава FIDE эту информацию опроверг. Согласно его заявлению, он готов исполнять функции президента организации и будет вновь выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах, которые пройдут в 2018 году в Баку.