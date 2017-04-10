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10 апреля 2017, 13:47 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Илюмжинов остался на посту президента FIDE

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Кирсан Илюмжинов сохранил пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом ТАСС сообщил глава Российской шахматной федерации (РШФ), вице-президент FIDE Андрей Филатов.

Об этом рассказал <nobr>вице-президент</nobr> <span class=error>FIDE</span> Андрей <span class=error>Филатов</span>. Увеличить
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«Мне только что позвонил Кирсан Николаевич (Илюмжинов — прим. ТАСС) и сказал, что он остается президентом FIDE», — сказал Филатов.

В понедельник в Афинах состоялось внеочередное заседание президентского совета, на котором обсуждался вопрос об отставке Илюмжинова. Перед началом совета президент FIDE заявил ТАСС, что, посоветовавшись с адвокатами, принял решение посетить заседание.

В конце марта на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако глава FIDE эту информацию опроверг. Согласно его заявлению, он готов исполнять функции президента организации и будет вновь выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах, которые пройдут в 2018 году в Баку.
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