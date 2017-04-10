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10 апреля 2017, 12:12 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Илюмжинов прибыл на заседание внеочередного президентского совета FIDE

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов прибыл на заседание внеочередного президентского совета организации, которое проходит в понедельник в Афинах. Об этом он сообщил ТАСС.

Глава FIDE отметил что считал и считает проведение внеочередного заседания нецелесообразным но посоветовавшись с адвокатами принял решение посетить его. Увеличить
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«Я считал и считаю проведение внеочередного заседания нецелесообразным, но, посоветовавшись с адвокатами, принял решение посетить его», — сказал глава FIDE.

В конце марта на официальном сайте FIDE появилось сообщение об отставке Илюмжинова с поста главы организации. Согласно сообщению, сам он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации, однако глава FIDE эту информацию опроверг. После этого заместитель президента ФИДЕ Георгиос Макропулос и исполнительный директор организации Найджел Фримэн предложили созвать внеочередной президентский совет, посвященный вопросу отставки Илюмжинова.
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