Илюмжинов прибыл на заседание внеочередного президентского совета FIDE

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«Я считал и считаю проведение внеочередного заседания нецелесообразным, но, посоветовавшись с адвокатами, принял решение посетить его», — сказал глава FIDE.

В конце марта на официальном сайте FIDE появилось сообщение об отставке Илюмжинова с поста главы организации. Согласно сообщению, сам он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации, однако глава FIDE эту информацию опроверг. После этого заместитель президента ФИДЕ Георгиос Макропулос и исполнительный директор организации Найджел Фримэн предложили созвать внеочередной президентский совет, посвященный вопросу отставки Илюмжинова.