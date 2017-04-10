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10 апреля 2017, 9:39 | Прочие: Шахматы, шашки | Vesti.kz

Казахстанки Серикбай и Камалиденова стали чемпионками Азии по шахматам

Казахстанки Асель Серикбай и Меруерт Камалиденова завоевали золотые медали чемпионата Азии по шахматам в классике (категории до 12 и до 16 лет соответственно), сообщает пресс-служба Федерации. Соревнования проходили в Ташкенте.

Стоит отметить, что Асель Серикбай первенствовала также в рапиде и блице, завоевав золотые медали континента и в этих видах шахматных соревнований. Таким образом, казахстанская шахматистка стала сильнейшей в Азии в своей возрастной категории во всех видах соревнований и привезла домой три золотые медали из трех возможных. Тем временем Меруерт Камалиденова дополнительно завоевала бронзу в блице. На этом чемпионате шахматистка выполнила норму женского мастера ФИДЕ (WFM). Впереди у Асель и Меруерт чемпионаты мира, которые пройдут в Бразилии и Уругвае во второй половине этого года.

«Асель зафиксировала свое первое место перед началом последнего тура, демонстрируя, что она гораздо сильнее соперниц. Она очень уверенно прошла всю дистанцию турнира. У нас давно такого не было, чтобы наша девочка в своей возрастной категории забирала все золотые медали. Это реальный скачок для нее, и ее уже нужно готовить к женской сборной. У Меруерт была другая ситуация. Там борьба шла до самого конца. У Камалиденовой также наблюдается хороший прогресс. Кто-то оказался в шаге от медалей — например, Елимжан Кали занял четвертое место. Впечатления о турнире самые разные. И волнения, и ожидания. В общем зачете Казахстан по медалям занял четвертое место», — прокомментировал тренер детско-юношеской сборной Ануар Исмагамбетов.

Кроме того, бронзовую медаль чемпионата привезла домой землячка Асель Назерке Нургали (до 14 лет).

Добавим, что казахстанцы довольно успешно выступают в эти дни и на других международных шахматных соревнованиях. Так на проходящем в Будапеште круговом турнире с нормой международного мастера Казыбек Примбетов за два тура до финала идет пока на первом месте, а на завершившемся в Сполето (Италия) чемпионате мира среди любителей Кристина Ким и Бибек Жунусов завоевали бронзовые медали.

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