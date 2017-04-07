Илюмжинов заявил, что он отменил президентский совет FIDE, намеченный на 10 апреля
МОСКВА, 7 апр —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил агентству «Р-Спорт», что он отменил ранее намеченное заседание президентского совета организации.
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Ранее официальный сайт FIDE сообщил, что внеочередное заседание президентского совета организации должно было состояться 10 апреля. На нем было намечено обсуждение возможной отставки действующего главы.
«Я отменил это заседание», — сказал Илюмжинов по телефону, отметив, что речь идет именно об отмене мероприятия, а не о переносе.
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