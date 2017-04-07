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7 апреля 2017, 20:59 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Илюмжинов заявил, что он отменил президентский совет FIDE, намеченный на 10 апреля

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил агентству «Р-Спорт», что он отменил ранее намеченное заседание президентского совета организации.

Президент Международной федерации шахмат (<span class=error>FIDE</span>) <span class=error>Кирсан</span> Илюмжинов заявил агентству Р-Спорт что он отменил ранее намеченное заседание президентского совета организации. Увеличить
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Ранее официальный сайт FIDE сообщил, что внеочередное заседание президентского совета организации должно было состояться 10 апреля. На нем было намечено обсуждение возможной отставки действующего главы.

«Я отменил это заседание», — сказал Илюмжинов по телефону, отметив, что речь идет именно об отмене мероприятия, а не о переносе.
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Президент FIDE Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации

Президент FIDE Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов вернул себе финансовые, юридические и деловые полномочия в организации. Об этом говорится в заявлении Илюмжинова, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
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