Илюмжинов заявил, что он отменил президентский совет FIDE, намеченный на 10 апреля

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее официальный сайт FIDE сообщил, что внеочередное заседание президентского совета организации должно было состояться 10 апреля. На нем было намечено обсуждение возможной отставки действующего главы.

«Я отменил это заседание», — сказал Илюмжинов по телефону, отметив, что речь идет именно об отмене мероприятия, а не о переносе.