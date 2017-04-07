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7 апреля 2017, 11:20 | Прочие: Шахматы, шашки | Спорт-Экспресс

Владимир Крамник: За заговорщиками против Илюмжинова нет ни закона, ни денег, ни авторитета

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник выразил мнение, что ситуация с «отставкой» президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова — неуважение к уставу федерации.

27 марта на официальном сайте федерации появилась новость об отставке Илюмжинова, однако сам он ее опроверг, назвав информацию провокацией.

— Это выглядит как спланированная операция, — сказал Крамник. — Это какое-то неуважение к уставу своей организации. Неуважение, прежде всего, к самому Илюмжинову, который много сделал для шахмат и для тех же людей, которые его сейчас хотят убрать. И это плохо для имиджа федерации. Ведь это не добавляет авторитета ФИДЕ. Но я надеюсь, что путч не пройдет. За заговорщиками нет ничего: ни закона, ни денег, ни авторитета. Так что моя четкая позиция, что нужно дождаться выборов 2018 года и все сделать по уставу. Тот, кто хочет стать президентом ФИДЕ, может представить свою программу и избираться честным путем. (Кирилл ЗАНГАЛИС).
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