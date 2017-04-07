Владимир Крамник: За заговорщиками против Илюмжинова нет ни закона, ни денег, ни авторитета
14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник выразил мнение, что ситуация с «отставкой» президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова — неуважение к уставу федерации.
27 марта на официальном сайте федерации появилась новость об отставке Илюмжинова, однако сам он ее опроверг, назвав информацию провокацией.
— Это выглядит как спланированная операция, — сказал Крамник. — Это
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