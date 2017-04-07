Владимир Крамник: Поддерживаю идею перенести штаб-квартиру ФИДЕ в Цюрих
14-й чемпион мира в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался по поводу скандала вокруг президента Международной шахматной федерации, анонсировал «выход в свет» со своим сыном и порассуждал о «новой классике».
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В Цюрихе 12 апреля стартует турнир «Kortchnoi Zurich Chess Challenge». В этом году одно из самых значимых шахматных событий года будет носить имя Виктора Корчного. Помимо традиционного сражения супергроссмейстеров пройдет и открытый турнир, который соберет почти 200 человек. Для победителя Гарри Каспарова, первого шахматиста России Владимира Крамника это первый серьезный старт в 2017 году. Но начали мы беседу не с этого.
ИЛЮМЖИНОВ СДЕЛАЛ МНОГО ДЛЯ ШАХМАТ
— Сейчас никто до конца не понимает, что же происходит в ФИДЕ. Какой ваш взгляд на эту ситуацию?
— Конечно, мне вся эта ситуация небезразлична. Сразу хочу подчеркнуть, что я не знаю, кто за этим стоит и в чем цель «путчистов», но вот что обо всем этом думаю.
— Если не вникать в ситуацию, то со стороны кажется, что это банальный переворот…
— Это выглядит как спланированная операция. Это
— А если
— Это будет выглядеть как минимум глупо. И нужно будет обратиться в суд, который легко признает правоту Илюмжинова. Уверен, что такой переворот шахматный мир просто не примет. Но я надеюсь, что остатки здравого смысла сохранились и до этого не дойдет, вeдь последствия для людей, которые это затеяли, могут быть очень серьезными. На их карьере шахматных функционеров можно будет поставить крест.
— Может быть, Илюмжинов был к ним слишком мягок? И ему просто необходимо сменить команду. Не кажется, что ФИДЕ нуждается в омоложении и организации нужны новые и энергичные люди?
— Перемены назрели. Я не раз негативно высказывался о некоторых из команды Илюмжинова, не буду сейчас напрямую называть фамилии. Они почти ничего не делают для шахмат, не выполняют те обязательства, которые на них возложены. И перемены необходимы, нужна свежая кровь. Но дело в том, что все эти люди тоже выбраны законно. Поэтому, если мы руководствуемся буквой закона, то нужно играть по правилам. Но если они сами идут на нарушения, то их необходимо заменить. Подчеркну, что я говорю не обо всей команде, некоторые работают на совесть, но новые кадры с интересными идеями необходимы.
ШАХМАТЫ ВЕРНУЛИ ИЗ ХАОСА
— За свое более чем двадцатилетнее правление в ФИДЕ Илюмжинов
— До его прихода в 1995 году для шахмат были очень тяжелые времена. И я говорю объективно, что если брать последние лет двадцать, то дела сейчас обстоят очень хорошо. И мне не дадут соврать многие ведущие гроссмейстеры, с которыми общался на эту тему. Действительно сейчас проходит огромное количество турниров, ясен и понятен, прежде всего для болельщиков, розыгрыш титула чемпиона мира. Люди начинают привыкать, что матч на первенство планеты идет раз в два года, проходит в ноябре, что турнир претендентов в марте. Для футбола и хоккея и многих других видах спорта это в порядке вещей, для нас — колоссальный скачок. Ведь в 90-х годах был просто хаос.
— Олег Скворцов выдвинул идею перенести
— Отношусь к ней положительно и поддерживаю двумя руками. Цюрих — это шахматный город в отличие от тех же Афин. В Цюрихе находится старейший шахматный клуб мира, которому более двухсот лет, я там часто читаю лекции. Олег Скворцов, с которым мы дружим, уже в шестой раз проводит здесь знаковый турнир. Он, кстати, является почетным членом этого самого клуба. Ну и сама Швейцария располагает к тому, чтобы здесь была
ЦЮРИХ — ЭТО НОВАЯ КЛАССИКА
— В этом году вы ни разу не садились за доску в официальном турнире. Почему?
— В начале года взял паузу, чтобы немного отдохнуть, а потом банально не было соревнований
— В Цюрихе опять будут играть «новую классику». 45 минут на партию плюс 30 секунд добавляется за ход, эта идея принадлежит Скворцову и президенту цюрихского шахматного клуба Кристиана Исслера. Как вы считаете, когда ФИДЕ начнет обсчитывать эти поединки как классические и давать их в зачет рейтинга?
— Думаю, что в ближайшем будущем это можно будет сделать, я буду не против.
— Вы никак не можете занять на этом турнире первое место?
— Ну, я был близок несколько раз, попытаюсь и сейчас. Хочу, признаюсь честно, хотя фаворит здесь Хикару Накамура, он очень хорошо ориентируется в быстрых шахматах. Недаром он был первым два последних года, пусть и на
— Как вы считаете, турнир в Цюрихе — это на века?
— Я бы этого очень хотел. Думаю, что при желании можно это сделать. По крайне мере для шахмат это будет просто здорово. Кстати, в Цюрихе впервые выведу в свет своего сына. Ему четыре года, и он очень просит научить его играть. Но я пока не тороплюсь, может быть, через полгодика начнем.
— Какой бы первый ход вы порекомендовали сделать сыну?
— И
ВСЕ О ТУРНИРЕ В ЦЮРИХЕ
Традиционный супертурнир пройдет
В соревновании примут участие Вишванатан Ананд (Индия), Владимир Крамник (Россия), Хикару Накамура (США), Борис Гельфанд (Израиль), Ян Непомнящий, Петр Свидлер и Григорий Опарин (все — Россия) и Янник Пеллетье (Швейцария).
Супертурнир пройдет по круговой системе в два круга. Первый круг — новая классика (45 минут на партию плюс 30 секунд на ход), второй круг — рапид (10 минут на партию плюс 5 секунд на ход). За победу в новой классике начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко; в рапиде — 1 очко и 0,5 очка соответственно.
Параллельно с Kortchnoi Zurich Chess Challenge пройдет Kortchnoi Open (швейцарская система в 7 туров, контроль времени 90 минут на партию плюс 30 секунд на ход). Среди участников — такие известные гроссмейстеры, как Алексей Широв (Латвия), Эльтадж Сафарли (Азербайджан), Люк ван Вели (Голландия), Александр Мотылев (Россия) и другие. Местом проведения обоих турниров станет Kongresshause Zurich, где в 1953 году проходил знаменитый Турнир претендентов.
Открытие супертурнира Kortchnoi Zurich Chess Challenge состоится 12 апреля в отеле «Савой». В концертной программе примут участие всемирно известные музыканты Борис Андрианов (виолончель), Дмитрий Илларионов (классическая гитара), Илья Грингольц (скрипка) и Леонард Шрайбер (скрипка). Также в этот день состоится блицтурнир жеребьевки.
Своими воспоминаниями о Корчном со зрителями поделятся его исторический соперник Анатолий Карпов, конкурент за звание лучшего игрока Запада Ян Тимман и многолетний секундант Генна Сосонко.
Организаторы: Цюрихский шахматный клуб, предприниматель Олег Скворцов (International Gemological Laboratories, Москва), «Aviora Holding AG Baar», «Savoy Chess Corner Zurich» и другие шахматные энтузиасты и меценаты.
Календарь турнира: 13 апреля, 18.00 — первый тур. 14 апреля, 13.30 — второй тур.18.00 — третий тур, 15 апреля, 13.30 — четвертый тур. 18.00 — пятый тур, 16 апреля, 13.30 — шестой тур. 18.00 — седьмой тур. 17 апреля, 12.00 — рапид, 18.00 — церемония закрытия (везде указано московское время).
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