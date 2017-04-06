Глава FIDE Илюмжинов сообщил, что вернул себе все полномочия в организации
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт», что вернул себе все полномочия в организации.
В конце ноября 2015 года стало известно, что Минфин США включил Илюмжинова в свой санкционный список по Сирии. В декабре 2015 года Илюмжинов передал свои полномочия в области
«6 декабря (2015 года) на совете FIDE в Греции я сообщил, что, поскольку я не могу подписывать
«Если в Америке будут
Глава FIDE рассказал, что продолжает «бороться с правительством США». «Надеюсь, что в скором времени их одолею. Вчера мои представители были в Минфине. И у меня есть основания полагать, что это дело не стоит на месте. В связи с выборами в США там все практически остановилось, там есть изменения в структуре и даже до сих пор всех не назначили еще», — отметил Илюмжинов.
«Американцы отказались меня проверять на детекторе лжи, я сам покупал билет в США — хотел приехать, но тишина. Они постоянно убегают от меня, телефоны все отключили. Туда приходит мои юристы, они сразу убегают — показывают свою полную несостоятельность. Поэтому, как говорят в шахматах — я в наступлении», — резюмировал президент FIDE.
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