Глава FIDE Илюмжинов сообщил, что вернул себе все полномочия в организации

В конце ноября 2015 года стало известно, что Минфин США включил Илюмжинова в свой санкционный список по Сирии. В декабре 2015 года Илюмжинов передал свои полномочия в области финансово-экономической деятельности на территории США и с гражданами США первому вице-президенту организации Георгиосу Макропулосу.

«6 декабря (2015 года) на совете FIDE в Греции я сообщил, что, поскольку я не могу подписывать какие-либо контракты, для нормального проведения чемпионата мира в Америке временно перекладываю часть полномочий, которые касаются финансовых и коммерческих вопросов, на Макропулоса. Чемпионат закончился, и мои заместители подумали, что у них слишком много полномочий. И я, чтобы не было никакой двойственности, финансово-экономические и коммерческие полномочия вернул себе», — сказал Илюмжинов по телефону.

«Если в Америке будут какие-то долларовые контракты, я буду временно наделять (полномочиями) кого-то из вице-президентов», — добавил он.

Глава FIDE рассказал, что продолжает «бороться с правительством США». «Надеюсь, что в скором времени их одолею. Вчера мои представители были в Минфине. И у меня есть основания полагать, что это дело не стоит на месте. В связи с выборами в США там все практически остановилось, там есть изменения в структуре и даже до сих пор всех не назначили еще», — отметил Илюмжинов.

«Американцы отказались меня проверять на детекторе лжи, я сам покупал билет в США — хотел приехать, но тишина. Они постоянно убегают от меня, телефоны все отключили. Туда приходит мои юристы, они сразу убегают — показывают свою полную несостоятельность. Поэтому, как говорят в шахматах — я в наступлении», — резюмировал президент FIDE.