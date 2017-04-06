Президент FIDE Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации

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В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В связи с этим Илюмжинов проинформировал членов президентского совета FIDE о том, что он временно передает юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности FIDE, своему первому заместителю Георгиосу Макропулосу.

«Я положил конец приостановке моих полномочий на посту главы FIDE, — говорится в заявлении. — С этого дня я обладаю всеми полномочиями главы организации».

В начале прошлой недели на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, сам он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации, однако глава FIDE эту информацию опроверг. Согласно его заявлению, он готов исполнять функции президента организации и будет вновь выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах, которые пройдут в 2018 году в Баку.