Президент FIDE Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации
МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов вернул себе финансовые, юридические и деловые полномочия в организации. Об этом говорится в заявлении Илюмжинова, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
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В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В связи с этим Илюмжинов проинформировал членов президентского совета FIDE о том, что он временно передает юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности FIDE, своему первому заместителю Георгиосу Макропулосу.
«Я положил конец приостановке моих полномочий на посту главы FIDE, — говорится в заявлении. — С этого дня я обладаю всеми полномочиями главы организации».
В начале прошлой недели на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, сам он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации, однако глава FIDE эту информацию опроверг. Согласно его заявлению, он готов исполнять функции президента организации и будет вновь выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах, которые пройдут в 2018 году в Баку.
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