Шахматист Карпов 6 апреля проведет в штаб-квартире ООН сеанс одновременной игры

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Сеанс будет проходить в здании Генеральной Ассамблеи. Как отметили в российской дипмиссии, «Карпов одновременно сыграет 15 партий с представителями сообщества ООН», отметив тем самым «позитивную роль, которую спорт может сыграть в достижении глобального мира и выполнении целей устойчивого развития ООН». Ожидается, что в числе соперников гроссмейстера будут послы государств — членов всемирной организации.

Карпов, начавший играть в шахматы в пять лет, был провозглашен 12-м чемпионом мира по шахматам в 1975 году. Его соперник по решающему матчу за чемпионский титул — американец Роберт Фишер — отказался от игры из-за разногласий о порядке проведения матча, и в итоге Карпов стал победителем, не сыграв с противником ни одной партии. В 1978 и 1981 годах Карпов отстоял свое чемпионское звание в поединках с Виктором Корчным, который несколькими годами ранее покинул СССР и стал представлять Швейцарию.

Анатолий Карпов также является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР (1985, 1989), шестикратным победителем шахматных олимпиад в составе советской команды (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трехкратным чемпионом СССР (1976, 1983, 1988). Девятикратный обладатель шахматного «Оскара» — награды, которая присуждается лучшему игроку года (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984). Всего за карьеру он провел около 2500 партий, стал победителем более 150 турниров. В ноябре гроссмейстер был удостоен высшей награды Министерства спорта РФ — знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Международный день спорта на благо мира и развития отмечается 6 апреля с 2013 года по решению Генеральной Ассамблеи. Одним из соавторов резолюции, установившей эту дату в календаре ООН, была Россия.