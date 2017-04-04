Четверка молодых шахматистов, которые дышат в затылок Карякину

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Сергей Карякин наряду со своим ровесником Яном Непомнящим — главные шахматные надежды России на данный момент: одному 27 лет, второму — 26, им еще играть и играть. Также как и Александру Грищуку (33 года), который выиграл первый Гран-при ФИДЕ в этом году и входит в мировые Топ-20.

Однако шахматы стремительно молодеют. Сегодня мы представляем четверку наиболее ярких представителей новой волны, которые уже сейчас дышат в затылок Карякину, Непомнящему и Грищуку.

МОЛОДОЙ ТАЙСОН

Владимир ФЕДОСЕЕВ

Возраст: 22 года

Рейтинг: 2658.

Главные достижения: абсолютный чемпион Европы-2013 среди юношей до 18 лет (блиц, рапид и классика), бронзовый призер первенства Европы-2014, бронзовый призер первенства мира-2014 среди юношей до 20 лет. Финалист Кубка России. Разделил первое место в матч-турнире поколений «Щелкунчик-2014», победитель турнира «Аэрофлот-опен"-2017.

Комментарий: Владимиру повезло с местом рождения — появился он на свет в Санкт-Петербурге. Питерская шахматная школа имеет богатые традиции. Здесь всегда были хорошие учителя со времен Бориса Спасского, Виктора Корчного, Марка Тайманова.

Владимира научил играть в шахматы в семь лет отец, который сам увлекался игрой в молодости, но затем поступил на физфак Ленинградского университета и полностью посвятил себя учебе.

У Федосеева были хорошие учителя — экс-чемпион мира ФИДЕ Александр Халифман и гроссмейстер Денис Евсеев. Первый заметный успех пришелся на 2013 год, когда он стал абсолютным победителем юношеского чемпионата Европы до 18 лет — выиграл классику, блиц и рапид.

После окончания школы юный гроссмейстер перебрался в Москву, Владимир учится в Московском городском университете управления Правительства Москвы.

Самое большое достижение Федосеева — недавняя победа в очень сильном турнире «Аэрофлот-Опен», который завершился в Москве 1 марта. Владимир занял чистое первое место (7 очков из 9). Прекрасным бонусом к этой победе стала путевка на супертурнир в Дортмунд.

Мнение Гроссмейстера Сергея Шипова: «Федосеев играет в агрессивной манере. Когда он в хорошей форме, это страшная сила. И эта сила способна сломить сопротивление очень сильных гроссмейстеров. Он может оказывать давление на позицию соперника в течение семи часов. Это молодой Майк Тайсон, у которого пока не очень высокая техника защиты, но очень сильный удар. Настолько, что я надеюсь, из Федосеева может вырасти супергроссмейстер».

Минусы: Притуплено чувство опасности, иногда без надобности лезет на рожон.

ПАРЕНЬ ИЗ ВЫХИНА

Даниил ДУБОВ

Возраст: 20 лет

Рейтинг: 2661.

Главные достижения: победитель турнира «Юные звезды мира"-2009, олимпийский чемпион-2009 в составе юношеской сборной России, бронзовый призер чемпионата мира-2016 по блицу и международного блиц-турнира в Москве-2017.

Комментарий: Даниила можно смело назвать шахматным вундеркиндом. Дед его известный в прошлом шахматный арбитр Эдуард Дубов, отец тоже занимался шахматами, дорос до уровня кандидата в мастера. Папа понимал, что зарабатывать на жизнь шахматный профи может, только достигнув определенного уровня. Поэтому поставил перед сыном условие: кандидатом стать в таком-то возрасте, мастером — в таком-то. Это были некие засечки по жизни. О звании гроссмейстера речи в этих планах не было. Договорились так: если Даниил не достигнет оговоренных рубежей к названным датам, с шахматами он заканчивает и займется чем-то другим. Но Даниил шел с большим опережением графика и к 14 годам стал гроссмейстером.

Даниил — спортивный парень, обожает играть в футбол, подтягивается на перекладине на одной руке. Если нет перекладины, просто отжимается от пола. Порой выходит по 200 отжиманий в день. Кстати, Даниил родился и живет в Выхине. Так что характера ему не занимать, как и многим молодым, выросшим в спальных районах.

20-летний гроссмейстер не скрывает, что собирается бороться за шахматную корону, но не в этом цикле, а в следующем. Считает, что пробиться в турнир претендентов можно только через Гран-при ФИДЕ. Но чтобы попасть в эту серию, нужно иметь рейтинг 2700 и выше. Дубов поставил задачу в ближайшие год-полтора достичь этого уровня игры.

Мнение Шипова: «Даниил — шахматист солидного позиционного стиля, труднопробиваемый. Когда он был совсем юным, напоминал молодого Тиграна Петросяна. В отличие от Федосеева, наоборот, очень тонко чувствует опасность. В результате проделанной работы Даниил стал более универсальным шахматистом. Он на правильном пути, и мне кажется, может стать гроссмейстером очень серьезного уровня.

Минусы: Не всегда уверен в себе, недостаточно агрессивен.

САМЫЙ СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ

Владислав АРТЕМЬЕВ

Возраст: 19 лет

Рейтинг: 2667.

Главные достижения: олимпийский чемпион-2012 в составе юношеской сборной России, бронзовый призер первенства Европы среди юношей до 14 лет (2011 г.), финалист Кубка России по быстрым шахматам (2012 г.), победитель высшей лиги чемпионата России (2015 г.), в суперфинале ЧР-2015 разделил 4−7 место, чемпион России по блицу-2016.

Комментарий: Владислав Артемьев родился в Омске. Шахматам его научил отец в возрастешести с половиной лет. Уровня второго разряда Влад достиг за год. Потом был типичный рост для вундеркинда: в 12 лет — международный мастер и участник финала Кубка России по быстрым шахматам среди взрослых, в 14 — международный гроссмейстер.

А вот какую характеристику Артемьеву на chesspro.ru дал его бывший тренер международный мастер Иван Смыковский:

— Когда мы начали совместную работу, в игре Влада мне импонировали: агрессивная манера, потрясающе скоростное мышление, быстрый счет вариантов, чувство гармонии фигур, основанное на каком-то трудноуловимом интуитивном желании двигать фигуры «туда, куда нужно».

Мнение Шипова: «Про Влада принято говорить, что он самый талантливый в этой плеяде. Его талант проявляется, в частности, в игре в блиц. Еще пару месяцев назад он был в первой мировой пятерке по рейтингу. Блиц — это показатель скорости восприятия шахмат, глубокой интуиции, умения быстро ориентироваться. Среди наших молодых игроков Артемьев самый шустрый, самый сообразительный.

И для меня загадка, почему он не выходит на уровень супергроссмейстера. Три года назад я не сомневался, что Артемьев вырастет в супергроссмейстера, обгонит и Дубова, и Федосеева. Но сейчас я не готов делать какие-то прогнозы. 19 лет — серьезный возраст, уже надо ждать прорыва.

Минусы: Артемьеву не хватает фундаментальности.

САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ

Григорий ОПАРИН

Возраст: 19 лет

Рейтинг: 2667.

Главные достижения: чемпион России по шахматам среди юниоров до 21 года (2014), серебряный призер Олимпиады-2013 до 16 лет в составе юношеской сборной России, победитель матч-турнира поколений «Щелкунчик-2016».

Комментарий: Самый загадочный из этой четверки. Типичный отличник — таким Григорий был в школе, таким остается и сейчас в вузе. А учится Опарин в Российском гуманитарном университете на серьезной специальности «Фундаментальная и прикладная лингвистика».

— На художественные книги времени не остается, поэтому я читаю то, что нужно по учебе, а также шахматную литературу. Что касается музыки, люблю рок — Linkin Park, Skillet. Кино не очень увлекаюсь, телевизор редко смотрю, — признался Григорий в интервью сайту РШФ.

Трудно понять, как Опарину удается совмещать шахматы с учебой, он ведь еще играет сразу за два зарубежных клуба — испанский и хорватский.

Пока главное достижение 19-летнего гроссмейстера — победа в московском матч-турнире поколений «Щелкунчик-2016», где он опередил опытного Алексея Широва. Этот успех позволил ему завоевать путевку на супертурнир в Цюрих.

Мнение Шипова: «Гриша едва ли не самый трудолюбивый из всех вышеперечисленных. Может работать над шахматами по 24 часа в сутки, и даже во время турнира перед партией. Возможно, у него нет такого яркого таланта, как у Артемьева, зато Гриша абсолютный трудяга. Его движение наверх похоже на движение альпиниста, который не спеша, забивая по колышку, забирается в гору. Его развитие происходит стабильно, но угол наклона не очень большой. Здесь есть простое объяснение: в отличие от перечисленной четверки, он серьезно учится. Из-за этого времени и сил для занятий шахматами у Гриши остается не много».

Минусы: Если применить терминологию бокса: Опарин техничный боксер, но без нокаутирующего удара.

РЕЗЮМЕ СЕРГЕЯ ШИПОВА: