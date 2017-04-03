Макропулос заявил, что имеет право созвать президентский совет FIDE наравне с Илюмжиновым

Ранее Илюмжинов заявлял, что только у него есть право созвать внеочередное заседание президентского совета.

«Всеобщее внимание привлекло письмо Кирсана Илюмжинова, датированное 3 апреля, в котором он утверждает, что у него есть эксклюзивное право созвать президентский совет, — говорится в заявлении. — Президентский совет проинформирован юристами FIDE, что Илюмжинов делегировал все юридические и административные обязанности заместителю президента FIDE на заседании президентского совета в Афинах в декабре 2015 года. Найджел Фримэн (исполнительный директор FIDE) неоднократно осведомлял об этом Илюмжинова. Очевидно, что ситуация стала серьезной и критичной, и на предстоящем заседании президентского совета она будет рассмотрена и будет принято лучшее для FIDE решение».

В начале прошлой недели на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, сам он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако глава FIDE эту информацию опроверг. Согласно его заявлению, он готов исполнять функции президента организации и будет вновь выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах, которые пройдут в 2018 году в Баку.

Ранее на сайте FIDE было опубликовано письмо Фримэна в адрес Илюмжинова, в котором американец указывает на необходимость созыва президентского совета 10 апреля. При этом сам Илюмжинов сказал ТАСС, что проведение совета обойдется FIDE в €200 тыс и смысла в нем нет.