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3 апреля 2017, 19:07 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Макропулос заявил, что имеет право созвать президентский совет FIDE наравне с Илюмжиновым

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заместитель президента Международной шахматной федерации (FIDE) Георгос Макропулос заявил, что наравне с главой организации Кирсаном Илюмжиновым имеет право созвать экстренное заседание президентского совета FIDE. Заявление Макропулоса приводит портал Chess Vibes.

Ранее Илюмжинов заявлял, что только у него есть право созвать внеочередное заседание президентского совета.

«Всеобщее внимание привлекло письмо Кирсана Илюмжинова, датированное 3 апреля, в котором он утверждает, что у него есть эксклюзивное право созвать президентский совет, — говорится в заявлении. — Президентский совет проинформирован юристами FIDE, что Илюмжинов делегировал все юридические и административные обязанности заместителю президента FIDE на заседании президентского совета в Афинах в декабре 2015 года. Найджел Фримэн (исполнительный директор FIDE) неоднократно осведомлял об этом Илюмжинова. Очевидно, что ситуация стала серьезной и критичной, и на предстоящем заседании президентского совета она будет рассмотрена и будет принято лучшее для FIDE решение».

В начале прошлой недели на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, сам он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако глава FIDE эту информацию опроверг. Согласно его заявлению, он готов исполнять функции президента организации и будет вновь выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах, которые пройдут в 2018 году в Баку.

Ранее на сайте FIDE было опубликовано письмо Фримэна в адрес Илюмжинова, в котором американец указывает на необходимость созыва президентского совета 10 апреля. При этом сам Илюмжинов сказал ТАСС, что проведение совета обойдется FIDE в €200 тыс и смысла в нем нет.
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