Илюмжинов заявил, что в FIDE его сравнили с отцом, которого выкидывают, когда заболел
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт», что, говоря о ситуации с его отставкой, один из членов FIDE сравнил его с отцом, которого решили выкинуть на улицу, когда он заболел.
FIDE 27 марта сообщила о том, что Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета в Афинах. Позднее сам Илюмжинов заявил «Р-Спорт», что не подавал в отставку, и предположил, что
«Я сужусь с правительством США, а они говорят мне, чтобы я ушел из FIDE и там уже судился, а когда докажу свою правоту — возвращался. Это нечестно. Все же я 22 года проработал в FIDE, объединил шахматный мир, инвестировал около 100 миллионов долларов. Там даже один из представителей сказал, что мы одна семья, как говорится в нашем лозунге, а Кирсан — наш отец. А теперь, когда он “заболел” мы выкидываем его на улицу, нашего отца. Вот такое сравнение было», — сказал Илюмжинов по телефону.
Илюмжинов отметил, что не хотел бы с
«Меня в этот список включили
Илюмжинов подчеркнул, что продолжает работу на своем посту. «Вчера я вернулся из Кишинева, там я с президентом Молдавии Игорем Додоном провели турнир. Затем я съездил в Приднестровье, где встретился с президентом, там мы провели турнир между детьми Приднестровья и Молдовы», — резюмировал собеседник.
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