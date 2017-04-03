Илюмжинов заявил, что в FIDE его сравнили с отцом, которого выкидывают, когда заболел

FIDE 27 марта сообщила о том, что Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета в Афинах. Позднее сам Илюмжинов заявил «Р-Спорт», что не подавал в отставку, и предположил, что вице-президент FIDE Георгиос Макропулос и исполнительный директор организации Найджел Фримен хотели совершить переворот.

«Я сужусь с правительством США, а они говорят мне, чтобы я ушел из FIDE и там уже судился, а когда докажу свою правоту — возвращался. Это нечестно. Все же я 22 года проработал в FIDE, объединил шахматный мир, инвестировал около 100 миллионов долларов. Там даже один из представителей сказал, что мы одна семья, как говорится в нашем лозунге, а Кирсан — наш отец. А теперь, когда он “заболел” мы выкидываем его на улицу, нашего отца. Вот такое сравнение было», — сказал Илюмжинов по телефону.

Илюмжинов отметил, что не хотел бы с кем-то судиться в FIDE. «Там все свои, я их из своих рук кормил, воспитал, некоторых поднял. Конечно, некоторые товарищи в Афинах пытаются меня в отставку отправить, но я сегодня тоже сделал заявление, которое ушло всем 188 членам FIDE. Написал о том, что никакого заявления я не делал. Я в письме указал, что в 2014 году меня избрали на четырехлетний срок, новые выборы в 2018-м. Однако, некоторые члены давят на то, что я под санкциями США и этим мешаю работе», — отметил он.

«Меня в этот список включили из-за политических причин, из-за связи с руководством Сирии. Мы с (президентом Сирии) Башаром Асадом проводили турниры. Но я встречался с законно избранным президентом, законной властью, и считаю это несправедливым», — пояснил глава организации.

Илюмжинов подчеркнул, что продолжает работу на своем посту. «Вчера я вернулся из Кишинева, там я с президентом Молдавии Игорем Додоном провели турнир. Затем я съездил в Приднестровье, где встретился с президентом, там мы провели турнир между детьми Приднестровья и Молдовы», — резюмировал собеседник.