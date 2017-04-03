Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял к рассмотрению дело шашиста Аникеева

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Суть иска в том, что инцидент может носить как политический характер, так и личную неприязнь к Юрию со стороны руководства IDF. В любом случае, санкция была применена без соблюдения какой-либо процедуры, Юрию не дали возможности даже себя защитить, а орган, который выносил решение, не имел на то компетенции.

Тажке в сообщении отмечается, что впереди подача еще более расширенного иска и украинскому шашисту всё равно необходима помощь в сборе средств для ведения процесса в арбитражном суде.

На данный момент, поддержку Юрию Аникееву предоставляют Министерство молодежи и спорта Украины, лично министр Игорь Жданов, Федерация шашек Украины, юридические компании, предстапвители общественных организаций, а также Комитет Верховной Рады Украины по делам молодежи и спорта.