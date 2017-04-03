Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял к рассмотрению дело шашиста Аникеева
Украинский чемпион мира по шашакам Юрий Аникеев подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, по делу против Международной федерации шашек (IDF) и добивается отмены дисквалификации, а также исключения возможности принятия подобных незаконных решений в будущем, сообщили УНИАН в
пресс-службе Федерации шашек Украины.
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Суть иска в том, что инцидент может носить как политический характер, так и личную неприязнь к Юрию со стороны руководства IDF. В любом случае, санкция была применена без соблюдения
Тажке в сообщении отмечается, что впереди подача еще более расширенного иска и украинскому шашисту всё равно необходима помощь в сборе средств для ведения процесса в арбитражном суде.
На данный момент, поддержку Юрию Аникееву предоставляют Министерство молодежи и спорта Украины, лично министр Игорь Жданов, Федерация шашек Украины, юридические компании, предстапвители общественных организаций, а также Комитет Верховной Рады Украины по делам молодежи и спорта.
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