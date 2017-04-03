Илюмжинов готов судиться с людьми, распространившими ложное сообщение о его отставке

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В начале прошлой недели на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, сам он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако глава FIDE эту информацию опроверг. Согласно его заявлению, он готов исполнять функции президента организации и будет вновь выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах, которые пройдут в 2018 году в Баку.

«26 марта в Афинах проходил президентский совет FIDE, в преддверии которого я имел частную беседу с некоторыми членами совета и председателем. Никаких официальных заявлений я не делал, но в один момент эмоционально заявил, что в случае необходимости, если это пойдет на пользу FIDE, я готов покинуть занимаемый пост. Возможно, из-за того, что английский язык не является моим родным, меня неправильно поняли. Но, очевидно, что некоторые представители FIDE воспользовались ситуацией, вырвали слова из контекста и распространили слухи о моей отставке», — заявил Илюмжинов.

«Вместо того, чтобы прояснить ситуацию напрямую со мной, некоторые представители FIDE решили использовать официальный сайт организации, чтобы распространить ложную информацию. Я шокирован подобной выходкой, которая не только вредит моей репутации, но и всей FIDE. При необходимости я начну юридические действия против лиц, ответственных за организацию этой схемы», — добавил глава FIDE.

Илюмжинов также подчеркнул, что направил исполнительному директору FIDE Найджелу Фримэну письмо, с требованием убрать с официального сайта организации ложную информацию, но ответа так и не получил.

«За последние годы FIDE стала одной из главных международных спортивных федераций. Я надеюсь, что данная неприятная ситуация скоро разрешится и мы все сосредоточимся на действительно важных вещах», — отметил в заключении письма Илюмжинов.