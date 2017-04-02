Турнир в Китае с участием шести гроссмейстеров проходил в два круга. За победу боролись Аниш Гири (Нидерланды), Майкл Адамс (Англия), Дин Лижэнь, Пентала Харикришна (Индия), Юй Янъи (Китай) и Петр Свидлер (Россия).

По итогам десяти раундов Лижэнь стал победителем, набрав 6,5 очка. На один балл меньше набрали Гири и Свидлер, но голландец опередил россиянина по дополнительному показателю — коэффициенту Зоннеборна-Бергера.