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2 апреля 2017, 9:57 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Китаец Дин Лижэнь стал победителем шахматного турнира в Шэньчжене, Свидлер — третий

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Китаец Дин Лижэнь стал победителем шахматного турнира в Шэньчжене (Китай), россиянин Петр Свидлер занял третье место.

Турнир в Китае с участием шести гроссмейстеров проходил в два круга. За победу боролись Аниш Гири (Нидерланды), Майкл Адамс (Англия), Дин Лижэнь, Пентала Харикришна (Индия), Юй Янъи (Китай) и Петр Свидлер (Россия).

По итогам десяти раундов Лижэнь стал победителем, набрав 6,5 очка. На один балл меньше набрали Гири и Свидлер, но голландец опередил россиянина по дополнительному показателю — коэффициенту Зоннеборна-Бергера.
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