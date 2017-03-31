Россиянин Крамник сохранил четвертое место в рейтинге FIDE по итогам марта

Крамник, лучший из россиян в рейтинге, за прошедший месяц не принимал участия в официальных матчах. В его активе 2811 очков.

Тройка лидеров не претерпела изменений: лидирует норвежец Магнус Карлсен (2838 баллов), американцы Уэсли Со (2822) и Фабиано Каруана (2817) идут следом.

Положение остальных россиян из топ-20 рейтинга: 8. Сергей Карякин (2783), 16. Ян Непомнящий (2751), 18. Александр Грищук (2750), 19. Петр Свидлер (2747).

В женском рейтинге россиянка Екатерина Лагно (2543 балла) за месяц поднялась на одну позицию, став шестой. Возглавляют рейтинг китаянки Хоу Ифань (2649) и Цзюй Вэньцзюнь (2596). Тройку замыкает украинка Анна Музычук (2587).

Другие представительницы России в первой двадцатке рейтинга расположились следующим образом: 7. Александра Костенюк (2541), 12. Валентина Гунина (2509), 17. Наталья Погонина (2478), 20. Ольга Гиря (2470).