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31 марта 2017, 16:12 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карякин сохранил восьмую строчку в рейтинге FIDE

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сохранил восьмую позицию в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

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В активе Карякина 2783 очка. Другой российский шахматист, Владимир Крамник сохранил четвертую строчку (2811). Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2838), вторым идет американец Уэсли Со (2822), третьим — его соотечественник Фабиано Каруана (2817).

В первой тройке женского рейтинга изменений не произошло. По-прежнему на первом месте находится китаянка Хоу Ифань, на втором — ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь, на третьем — украинка Анна Музычук. Лучшая из россиянок Александра Костенюк опустилась с пятой строчки на седьмую.
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