Карякин сохранил восьмую строчку в рейтинге FIDE

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В активе Карякина 2783 очка. Другой российский шахматист, Владимир Крамник сохранил четвертую строчку (2811). Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2838), вторым идет американец Уэсли Со (2822), третьим — его соотечественник Фабиано Каруана (2817).