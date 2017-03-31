Китай наступает по советской системе

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ЕЙ НАДОЕЛО ИГРАТЬ С ЖЕНЩИНАМИ

Хоу Ифань в свои 23 года уже четырехкратная чемпионка мира среди женщин (2010, 2011, 2013, 2016). Могла стать пятикратной, но отказалась играть в чемпионате мира, который завершился в начале марта в Тегеране.

А значит, отказалась добровольно от шахматной короны. Невиданный случай в истории шахмат. Люди жизнь кладут, чтоб к короне хотя бы приблизиться. Так почему Хоу Ифань отказалась ехать в Тегеран? Ей больше неинтересно играть с женщинами.

— Вы разговаривали с Хоу Ифань. Почему она отказалась играть в Тегеране? — спросил «Советский спорт» президента FIDE Кирсана Илюмжинова.

— Она сейчас переключилась на участие в мужских турнирах, у нее свой график подготовки. Чемпионат мира в ее планы не входил, — объяснил Илюмжинов. — Она уже сыграла в мужском Гран-при в Шарже, теперь сыграет в мае в следующем Гран-при, который пройдет в Москве.

— Хоу Ифань не говорила вам, с какой целью она переключилась на мужские турниры — может, хочет завоевать и мужскую корону?

— Возможно, — смеется президент FIDE. — Нет, такого не говорила. Просто ей в данный момент интересней мужские шахматы.

Конечно, вряд ли Хоу Ифань рассчитывает бороться за мужскую корону, но понятно, что с мужчинами ей играть интересней. Это другой вызов и возможность в шахматном плане перейти на другой уровень.

КИТАЯНКИ ПРЕРВАЛИ ГРУЗИНСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ

Итак, действующая чемпионка мира не поехала в Тегеран, но корона все равно отправилась в Китай. В турнире по нокаут-системе победила 25-летняя Тань Чжунъи. Титул ей придется отстаивать в конце 2017 года в матче. Однако уже сейчас ясно, что корона останется в Китайской народной республике. Соперницей Тань Чжунъи будет ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь, победительница серии Гран-при FIDE-2015/2016.

Наступление китайских шахматисток началось в начале 90-х, с тех пор корона чаще всего гостила в Поднебесной. Именно китаянки положили конец советско-грузинской гегемонии в женских шахматах.

В 1991 году шахматный мир впервые стал запоминать фамилию китайского гроссмейстера: Се Цзюнь обыграла в матче на первенство мира Майю Чибурданидзе. Великая грузинка до этого момента безраздельно царствовала на протяжении тринадцати лет (1978−1991).

Жужа Полгар отобрала титул у Се Цзюнь в 1996 году, но через три года китаянка титул вернула. В 2001-м ее сменила на троне Чжу Чэнь. Ее история нетипична для китаянки. В год своего чемпионства она вышла замуж за катарского шахматиста Мохаммеда аль-Модиаки. А в 2004 году она уступила титул болгарке Антоанете Стефановой. В 2006 году Чжу Чэнь сменила гражданство и стал выступать за Катар. После этого ее следы в высшем шахматном свете затерялись.

Однако Стефанова побыла на троне всего два года, на шахматном небосклоне взошла очередная китайская звезда Сюй Юйхуа, которая в 2006 году вернула корону в Пекин. В 2008-м она проиграла матч нашей Александре Костенюк, а вот россиянку сменила в 2010-м Хоу Ифань.

СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА

В чем причина такого успеха китаянок? В свое время в Китае переняли советскую систему воспитания спортсменов высокого уровня — создали сеть спортинтернатов. Там обучаются самые талантливые, которых отыскивают по всей стране. Там лучшие учителя, отличные условия и китайская дисциплина. Например, Хоу Ифань в возрасте 10 лет переехала в национальный центр шахмат в Пекин. Там и выросла в супергроссмейстера.

Итак, советская система, переложенная на китайскую почву, стала выдавать готовые продукты, прошу извинения за такой вульгаризм, в лице сильных спортсменов в принципе и шахматисток, в частности.

Возникает вопрос: почему система не производит сильных шахматистов? Это не так. В последние 10−15 лет китайские гроссмейстеры стали заметными фигурами в мире. Например, в новом рейтинг-листе FIDE в первой тридцатке четыре китайца. Да, пока говорить о том, что вот-вот китайские гроссы вступят в борьбу за корону, не приходится. Но следует учесть, что ныне конкуренция в мужских шахматах высока, как никогда до этого в истории. Не сразу Пекин строился. Говорят, что цель бороться за корону перед мужчинами-гроссмейстерами поставлена. А когда китайцы чего-то сильно хотят, они обычно этого достигают. Может быть, не сразу, но не в китайском менталитете торопиться.

КИТАЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПРОВЕДЕНИИ МАТЧА ЗА КОРОНУ

— Мы сейчас работаем над этим, — рассказал «Советскому спорту» Кирсан Илюмжинов. — Потому что чемпионат мира в Тегеране, выиграла китаянка Тань Чжунъи. Победительницей серии Гран-при FIDE-2015/2016 годов также стала шахматистка из Китая Цзюй Вэньцзюнь. Логично, что матч за корону может пройти в Китае в конце 2017 года.

— Какие шаги вы предприняли, чтобы матч прошел в Китае?

— Направил письмо в одну крупную китайскую корпорацию, где работают мои хорошие знакомые. Они заинтересовались, попросили отправить им документы. На следующей неделе я встречаюсь с китайским послом.