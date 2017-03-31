Китай наступает по советской системе
Чемпионка мира по шахматам Хоу Ифань добровольно отказалась от титула, но ее на троне тут же сменила другая китаянка — Тань Чжунъи.
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ЕЙ НАДОЕЛО ИГРАТЬ С ЖЕНЩИНАМИ
Хоу Ифань в свои 23 года уже четырехкратная чемпионка мира среди женщин (2010, 2011, 2013, 2016). Могла стать пятикратной, но отказалась играть в чемпионате мира, который завершился в начале марта в Тегеране.
А значит, отказалась добровольно от шахматной короны. Невиданный случай в истории шахмат. Люди жизнь кладут, чтоб к короне хотя бы приблизиться. Так почему Хоу Ифань отказалась ехать в Тегеран? Ей больше неинтересно играть с женщинами.
— Вы разговаривали с Хоу Ифань. Почему она отказалась играть в Тегеране? — спросил «Советский спорт» президента FIDE Кирсана Илюмжинова.
— Она сейчас переключилась на участие в мужских турнирах, у нее свой график подготовки. Чемпионат мира в ее планы не входил, — объяснил Илюмжинов. — Она уже сыграла в мужском
— Хоу Ифань не говорила вам, с какой целью она переключилась на мужские турниры — может, хочет завоевать и мужскую корону?
— Возможно, — смеется президент FIDE. — Нет, такого не говорила. Просто ей в данный момент интересней мужские шахматы.
Конечно, вряд ли Хоу Ифань рассчитывает бороться за мужскую корону, но понятно, что с мужчинами ей играть интересней. Это другой вызов и возможность в шахматном плане перейти на другой уровень.
КИТАЯНКИ ПРЕРВАЛИ ГРУЗИНСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ
Итак, действующая чемпионка мира не поехала в Тегеран, но корона все равно отправилась в Китай. В турнире по
Наступление китайских шахматисток началось в начале 90-х, с тех пор корона чаще всего гостила в Поднебесной. Именно китаянки положили конец
В 1991 году шахматный мир впервые стал запоминать фамилию китайского гроссмейстера: Се Цзюнь обыграла в матче на первенство мира Майю Чибурданидзе. Великая грузинка до этого момента безраздельно царствовала на протяжении тринадцати лет (1978−1991).
Жужа Полгар отобрала титул у Се Цзюнь в 1996 году, но через три года китаянка титул вернула. В 2001-м ее сменила на троне Чжу Чэнь. Ее история нетипична для китаянки. В год своего чемпионства она вышла замуж за катарского шахматиста Мохаммеда
Однако Стефанова побыла на троне всего два года, на шахматном небосклоне взошла очередная китайская звезда Сюй Юйхуа, которая в 2006 году вернула корону в Пекин. В 2008-м она проиграла матч нашей Александре Костенюк, а вот россиянку сменила в 2010-м Хоу Ифань.
СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА
В чем причина такого успеха китаянок? В свое время в Китае переняли советскую систему воспитания спортсменов высокого уровня — создали сеть спортинтернатов. Там обучаются самые талантливые, которых отыскивают по всей стране. Там лучшие учителя, отличные условия и китайская дисциплина. Например, Хоу Ифань в возрасте 10 лет переехала в национальный центр шахмат в Пекин. Там и выросла в супергроссмейстера.
Итак, советская система, переложенная на китайскую почву, стала выдавать готовые продукты, прошу извинения за такой вульгаризм, в лице сильных спортсменов в принципе и шахматисток, в частности.
Возникает вопрос: почему система не производит сильных шахматистов? Это не так. В последние 10−15 лет китайские гроссмейстеры стали заметными фигурами в мире. Например, в новом
КИТАЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПРОВЕДЕНИИ МАТЧА ЗА КОРОНУ
— Мы сейчас работаем над этим, — рассказал «Советскому спорту» Кирсан Илюмжинов. — Потому что чемпионат мира в Тегеране, выиграла китаянка Тань Чжунъи. Победительницей серии
— Какие шаги вы предприняли, чтобы матч прошел в Китае?
— Направил письмо в одну крупную китайскую корпорацию, где работают мои хорошие знакомые. Они заинтересовались, попросили отправить им документы. На следующей неделе я встречаюсь с китайским послом.
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