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30 марта 2017, 15:28 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Илюмжинов: Проведение президентского совета обойдется FIDE в €200 тыс, смысла в нем нет

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов считает нецелесообразным созыв внеочередного президентского совета организации, так как это обойдется FIDE порядка €200 тысяч, а смысла в его проведении нет. Об этом он заявил ТАСС.

В понедельник на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако глава FIDE эту информацию опроверг. Позже заместитель президента FIDE Георгиос Макропулос написал открытое письмо, где заявил, что Илюмжинов сам виноват в создавшейся скандальной ситуации, объявив несколько раз во время совета об уходе с поста президента.

«Я не писал никакое заявление и никаких бумаг не подписывал. Следовательно, я продолжаю работать на своем посту. Продолжаю пахать до следующих выборов. Интригами не занимаюсь, хотя Макропулос и группа товарищей пытаются меня в них втянуть», — сказал Илюмжинов.

Также на сайте FIDE было опубликовано письмо исполнительного директора Найджела Фримэна в адрес Илюмжинова, в котором американец указывает на необходимость созыва президентского совета 10 апреля. «Организация этого мероприятия обойдется FIDE в €100−200 тысяч. Я уверен, что эти деньги лучше направить на развитие шахмат. А смысла проводить совет нет. Покидать свой пост досрочно я не намерен», — подчеркнул Илюмжинов.

Следующие выборы президента FIDE пройдут в сентябре 2018 года.
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Макропулос: Илюмжинов своими действиями сам спровоцировал скандал

Макропулос: Илюмжинов своими действиями сам спровоцировал скандал

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Заместитель президента Международной шахматной федерации (FIDE) Георгос Макропулос в письме на имя президента организации Кирсана Илюмжинова заявил, что тот сам виноват в создавшейся скандальной ситуации, заявив несколько раз во время президентского совета в Афинах о собственном увольнении. Текст письма опубликован на официальном сайте организации.
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