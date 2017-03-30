Илюмжинов: Проведение президентского совета обойдется FIDE в €200 тыс, смысла в нем нет

В понедельник на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако глава FIDE эту информацию опроверг. Позже заместитель президента FIDE Георгиос Макропулос написал открытое письмо, где заявил, что Илюмжинов сам виноват в создавшейся скандальной ситуации, объявив несколько раз во время совета об уходе с поста президента.

«Я не писал никакое заявление и никаких бумаг не подписывал. Следовательно, я продолжаю работать на своем посту. Продолжаю пахать до следующих выборов. Интригами не занимаюсь, хотя Макропулос и группа товарищей пытаются меня в них втянуть», — сказал Илюмжинов.

Также на сайте FIDE было опубликовано письмо исполнительного директора Найджела Фримэна в адрес Илюмжинова, в котором американец указывает на необходимость созыва президентского совета 10 апреля. «Организация этого мероприятия обойдется FIDE в €100−200 тысяч. Я уверен, что эти деньги лучше направить на развитие шахмат. А смысла проводить совет нет. Покидать свой пост досрочно я не намерен», — подчеркнул Илюмжинов.

Следующие выборы президента FIDE пройдут в сентябре 2018 года.